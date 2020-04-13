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Brezilya'da 97 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
Brezilya’da 97 yaşında olan kadın yakalandığı korona virüs hastalığını yenerek, sağlığına kavuştu.
Brezilya'da 97 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
13 Nisan 2020 09:01 - İHA
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Brezilya'dan sevindirici bir haber geldi. Brezilya'da 97 yaşındaki bir kadın korona virüsü yendi. Gina Dal Colleto, isimli kadın Brezilya'da korona virüsü yenen en yaşlı kişi unvanına sahip olurken, bugün Sao Paulo'da bulunan Vila Nova Star Hastanesi'nden taburcu edildi. Colleto, 1 Nisan'da korona virüs semptomları göstermesinin ardından hastanede tedavi altına alınarak, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar, Colleto'nun iyileşmesinin beklenmedik bir durum olduğunu aktarırken, diğer hastalar için bir umut olduğunu dile getirdiler.

Brezilya'da toplam korona virüs vakası 21 bin 65'e, hayatını kaybedenler ise bin 144'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

korona virus 97 yasinda brezilya

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