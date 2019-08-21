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Brezilya'da hastayı darbeden sağlık çalışanının görüntüleri gündem yarattı
Brezilya’da bir hastanede sağlık çalışanı, hastaların giremediği alana izinsiz giren bir hastayı tokatladı. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen olay büyük tepki çekti
Brezilya'da hastayı darbeden sağlık çalışanının görüntüleri gündem yarattı
21 Ağustos 2019 - DHA
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Olay, Brezilya’nın Londrina şehrindeki bir hastanenin acil kliniğinde meydana geldi. Hastaların girmesinin yasak olduğu alana giren ve ‘ilaç çaldığı’ iddia edilen bir hasta, sağlık çalışanı tarafından tokatlandı. Yerel medya, sağlık çalışanının daha önce hastayı uyardığını, hastanın ise dinlemediğini; sağlık çalışanının tokat atmasının ardından ise sağlık çalışanı ile hasta arasında arbede yaşandığını duyurdu.

‘OLAY BELEDİYE BAŞKANINA KADAR GİTTİ’

Sosyal medyada tepki çeken sağlık çalışanı, Londrina Belediye Başkanı Marcelo Belinati’ye iletildi. Belinati, yaptığı açıklamada, “Daha önce ne olduğuna bakılmaksızın hiçbir şey şiddet kullanımını haklı gösteremez” dedi.

Hastayı tokatlayan sağlık çalışanı için soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisani marcelo belinati

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People
22
1) Tbb (uzman)
21.08.2019 12:47:10
bizde tam tersi.hasta tokatlar.çünkü bizde devlet hastanın arkasındadır.sağlık çalışanı devamlı sopa yer ve mağdur şikayetçidir.mahkemelerden de bişey çıkaramaz.
People
6
2) ömer hayyam (op.dr.)
21.08.2019 12:09:10
ADAM OSMANLI TOKATI USTASIYMIŞ...HİÇ POLEMİĞE GİRMEDEN KONUYU KAPATMIŞ...
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