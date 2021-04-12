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Brezilya'da hemşirelerden Covid-19 hastalarına özel eldiven
Salgının ruh sağlığına etkilerinin çokça konuşulduğu bugünlerde, Brezilya'da yoğun bakım hastalarına insan sıcaklığını hissettirecek bir yöntem geliştirildi.
Brezilya'da hemşirelerden Covid-19 hastalarına özel eldiven
12 Nisan 2021 11:01 - NTV
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Corona virüs salgını fiziksel izolasyonu zorunlu tutuyor. İzolasyon, aynı zamanda iyileşme sürecinin de bir basamağı. Ancak bu izolasyon, beraberinde zorlu duygusal durumlar da yaratıyor ve bu durumu giderecek bir teknoloji, bu sıcaklığı verecek bir robot yok.

Indian Express'in haberine göre, vaka ve ölüm sayılarının rekor kırdığı Brezilya'da, pandemiyle mücadelenin ön saflarında yer alan hemşireler, bu yoksunluğa bir çözüm aradı. 

Yoğun bakımdaki bir hastanın elini sarmış, ona "yalnız değilsin" mesajı veren bir çift eldiven fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Hastanın elini saran içi su dolu eldivenler, "insan dokunuşu"nun başka bir tezahürü. Bir yandan da umudu temsil ediyor.

Bu eldivenlere, "Tanrı'nın eli" benzetmesi yapan da var. Yaşadığımız durumun hassasiyetinin de bir hatırlatıcısı olan bu fotoğraf sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:

corona virus insan dokunusu yalniz degilsin

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