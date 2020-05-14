Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 149 oldu

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
14 Mayıs 2020 10:14
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 749 artarak 13 bin 149'a yükseldi.
Amerika'daki Türk doktor ekibi, gen susturma yöntemiyle Kovid-19'a karşı ilaç üretecek
Yoldan geçen doktor, kaza yapan motosikletliye ilk müdahaleyi yaptı
Nasıl biter: Bilim Kurulu üyesinden iyiden kötüye Covid-19 için 5 senaryo!
Fransa'da Aralık ayına ait COVID-19 vakası saptandı
Covid-19: Fareler üzerinde olumlu sonuç veren UV-C ışınları insan üzerinde de kullanılabilir mi?
Almanya'da kısıtlamalar hafifletildi, vaka sayısı arttı!
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktor, her yerde aranıyor
İstanbul Sağlık Müdürü: 1 Haziran'dan sonra bazı hastaneler normale dönecek"
ABD'de kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.