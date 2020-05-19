Brezilya'da sağlık sistemi alarm veriyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Brezilya'da hastanelerin yüzde 90'ı doldu. En çok vakanın görüldüğü Sao Paulo'da sağlık sistemi alarm veriyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise eleştirilerin odağında.

Vaka sayısında dördüncü sıraya yükseldi. Salgının yeni merkezi mi olacak, sorularını gündeme taşıdı. Latin Amerika ülkesi Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.

Salgın küçümsendi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ilk günden itibaren salgını küçümsedi. Koronavirüsü basit bir grip gibi gördüğünü söyleyen Bolsonaro, kısıtlamalara karşı meydanlara indi, şınav çekti. "Her şeyden önce insanlar özgürlük istiyor" diyerek hiçbir kuralı tanımadı.

Vaka sayısı hızla artıyor

Ülke ekonomisini ön planda tutan Bolsonaro büyük tepki topluyor. "İnadı yüzünden halkını ateşe atmakla" suçlanıyor. Zira Brezilya'da sağlık verileri içler acısı. Yaklaşık 250 bin vakanın görüldüğü ülkede sağlık sistemi alarm veriyor. En çok vakanın olduğu Sao Paulo'da hastanelerin doluluk oranı yüzde 90. Belediye Başkanı Bruno Covas, iki hafta içerisinde yeni hastalar için yer kalmayacağını, dolayısıyla "sağlık sisteminin çökeceğini" söyledi.

Sosyal mesafe kuralı uygulanmıyor

Brezilyalılar da tedbirler konusunda esnek davranıyor. "Evde kal" çağrılarının karşılık bulmadığı ülkede, maske zorunluğuna da uyulmuyor. Üstelik Brezilya halkı hafta sonlarını sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak plajlarda geçirmeye devam ediyor.

Ülkede iki Sağlık Bakanı görevi bıraktı. Onların yerine eski bir general olan Eduardo Pazuello vekaleten atandı. Salgının kötü kontrolü ülkede yönetim krizini de derinleştiriyor. İşçi Partisi, Bolsonaro'nun azil süreci için dilekçe vereceğini açıkladı. Akıllardaki bir diğer soru ise askerin bu durumda yönetime müdahale edip etmeyeceği.