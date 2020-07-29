Brezilyalı doktor, Kovid-19 hastalarına müzikle moral veriyor

Amazonlara gönüllü olarak giden geriatri uzmanı 38 yaşındaki Brezilyalı Henrique Rego, kendine has müzik ve mizah yöntemiyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden hastaları neşelendiriyor.

Sao Paulo'da bir klinikte çalışan Rego, Güney Amerika'da salgının merkez üssü olan Brezilya'da Amazon eyaletinin en büyük kenti Manaus'taki devlet hastanesinde karantinada yaşayan Kovid-19 hastalarının yalnızlığı ve terk edilmişliği üzerine gönüllü olarak bölgeye gitti.

Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlarda özellikle mayıs ayında salgın nedeniyle ölenlerin toplu mezarlara gömülmesi, ailelerin gözyaşları ve haykırışları karşısında dehşete düşen Rego, çantasında tıbbi malzemelere ek olarak gitarı ve ukulelesiyle Manaus'a gitmeye karar verdi.

Rego, Amazon bölgesinde salgından en çok etkilenen ve en çok hastanın bulunduğu Delphina Rinaldi Abdel Aziz Hastanesi'ne giderek burada bulunan hastaların bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra yoğun bakım servisinde ve revirde yatan hastalara gitar çalarak moral verdi.

Amerikalı aktörden esinlendi

Brezilya'daki Rio Grande del Norte Ulusal Üniversitesinde tıp eğitimini tamamlayan Rego, Sao Paulo'daki en prestijli Albert Einstein Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamasının ardından Amerikalı ünlü aktör "Patch" olarak bilinen Hunter Doherty'nin "Kahkaha Terapisi" şovundan esinlenerek hastalarına bu yönetimi uyguluyor.

Rego, doktorluk mesleğinden öte kendisini daha çok insanlara adayan biri olarak tanımladığını belirtti.

Manaus'taki hastanede meslektaşları ve hastaları arasında güven kazandıkça, yemek molalarında ukulelesini çalması için teşvik edilen Rego, "Başlarda şaşırdılar fakat sonra korolar ve alkışlar eşliğinde birleştiler." diye konuştu.

"Bakıcı olarak adlandırılmak hoşuma gidiyor"

Rego, koronavirüs hastalarının, ziyaret yasağı bulunması nedeniyle kendilerini çok yalnız hissettiklerini söyledi.

Bu koşullar altında ölüm korkusunun hastalarda umutsuzluğa yol açtığına dikkati çeken Rego, "Müzik bir soyutlama mekanizması olarak işlev görüyor. Bu durumda olmayanlar için önemsiz görülebilir ancak hastalar için şarkı olağanüstü bir motivasyon olabilir." yorumunda bulundu.

Rego, hastalarla zamanla gözleriyle iletişim kurmayı öğrendiğini dile getirerek "Hepimiz maskeli olsak bile gülümsediğimiz belli oluyor. Beni bakıcı olarak adlandırıyorlar bu da benim hoşuma gidiyor." dedi.

Hastaneye varmasından kısa süre sonra taburcu edilen hastalara moral veren Rego, alkışlar eşliğinde hastane koridorlarından ayrılan hastalara "Kovid-19'a karşı zafer" törenleri düzenledi.

"Buradaki sağlık personeli çok tedirgin haldeydi"

Rego, Amazon bölgesinin salgından çok ciddi etkilendiğinin gözlemlediğine işaret ederek "Sağlık personeli çok tedirgin ve sıkıntılı bir haldeydi. Bu yüzden gitar çalarak onları canlandırmak ve virüsün gerginliğinden kurtarmak benim için büyük zevkti." şeklinde konuştu.

Hastaların ölümünü ailelerine bildirmenin yaşadıkları en zor zamanlar olarak anlatan Rego, insanların sevdiklerinin son anlarına eşlik edemediğini söyledi.

Rego, virüs tedavisi gören hasta yakınlarının hastane çevresinde saatlerce beklediklerini hatırladığını vurgulayarak "Evi hariç hiç yalnız uyumamış 16 yaşında bir hasta vardı. Ailesi, çocuk kendisini yalnız hissetmesin diye her gün pencerenin kenarına gelir uyurdu. Bu çok dokunaklıydı." ifadelerini kullandı.

Görev yerinde salgın azalınca Sao Paulo'ya döndü

Doktor, öğretmen ve müzisyen Rego, kentteki durumun sakinleşmeye başlamasından sonra Sao Paulo'ya döndüğünde, müzik yönteminin meslektaşları tarafından Amazon'daki hastanede devam ettirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Sao Paulo'ya döndüğünde doktorluğun dışında başka mesleklere ilgi duyduğu için insanlar tarafından garipsenmekten korktuğunu dile getiren Rego, şöyle konuştu:

"İnsanlara doktorluğumun yanında aynı zamanda bir palyaço, şarkıcı, gitarist olduğumu ve aşka dair konuları konuşmaktan hoşlandığımı söylesem mi diye kararsız kaldım. Zamanla bunun umursamamayı ve aynı anda birden fazla iş yapmanın bana birçok kapıyı açtığını keşfettim."

Rego, mümkün olduğunca, müziğe devam edeceğini kaydederek "İnsanlara her defasında daha iyi bakmaya çalışacağım. Dünyanın bana verdiğini, ben aynı şekilde ona geri ödeyeceğim. Manaus'taki hastanede yaptığım müzikal faaliyetlerini aynı şekilde Sao Paulo'daki klinikte de uygulayacağım." dedi.