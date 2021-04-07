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Brezilyalı profesör: Biyolojik Fukuşima'yı yaşıyoruz
Kovid-19'un her hafta yeni bir varyantının ortaya çıktığı Brezilya'da, bilim insanları yaşananları "Biyolojik Fukuşima" olarak tanımladı.
Brezilyalı profesör: Biyolojik Fukuşima'yı yaşıyoruz
07 Nisan 2021 16:02 -
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Koronavirüs salgınında dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ikinci ülke olan Brezilya'da pandeminin başlangıcından bu yana virüse bağlı günlük can kaybı ilk kez 4 bini geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 195 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 337 bin 364’e ulaştığı belirtildi. Brezilya'da son 24 saatte 82 bin 869 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 13 milyon 106 bin 58’ye yükseldi.

Brezilya'daki bu korkutucu artış uluslararası kamuoyunda da panik ve korku yarattı.

Brezilya sağlık sisteminin çökmesine ramak kaldığını açıklayan bazı uzman doktorlar ve yetkililer, ülkenin durumunun çok kötü olduğunu açıkladı.

Ülkede vaka ve ölüm sayısındaki korkutucu artışa rağmen insanlar sosyal mesafe ve maske kurallarını yok sayıyor.

Brezilyalı doktor ve Duke Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Miguel Nicolelis, "Bu bir nükleer reaktör ve kontrolden çıktı. Biyolojik Fukuşima'yı yaşıyoruz" diyerek salgının etkisini gözler önüne serdi.

Her hafta yeni bir Kovid-19 mutasyonun ortaya çıktığını belirten Nicolelis, bunların kiminin daha bulaşıcı, kiminin daha ölümcül ve bazılarınınsa sınırları aşarak diğer Güney ve Latin Amerika ülkelerine ve en nihayetinde de tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.

 

KAYNAK: HABER7

Anahtar Kelimeler:

koronavirus biyolojik fukusima brezilya

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