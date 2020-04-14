Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da koronavirüsten hayatını kaybetti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
14 Nisan 2020 10:11 - İHA - Sabah
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş; bir hafta önce rahatsızlanmış ve Trabzon'da tedavi altına alınmıştı. İHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre 1947 doğumlu Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

BTP GENEL BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ! HAYDAR BAŞ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Haydar Baş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı ve 1970 yılında Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

a) Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

c) İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

f) Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

g) Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

haydar bas bagimsiz turkiye partisi koronavirus hayatini kaybetti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.