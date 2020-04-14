BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş; bir hafta önce rahatsızlanmış ve Trabzon'da tedavi altına alınmıştı. İHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre 1947 doğumlu Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

BTP GENEL BAŞKANI HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ! HAYDAR BAŞ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Haydar Baş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı ve 1970 yılında Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

a) Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

c) İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

f) Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

g) Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.