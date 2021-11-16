Bu araştırma çığır açabilir: Pnömoni tedavisinde antibiyotik yerine başka bileşik kullanıldı!

MEDİMAGAZİN-Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar, kemirgenlerde bakteriyel pnömoninin tedavisinde bakteri hücreleri yerine konakçı hücreleri hedef alan bir tedavi keşfettiler. Yöntem, bakterileri yiyen makrofajlar olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerini ve farelerde ve insanlarda doğal olarak üretilen epoksieikosatrienoik asitler veya EET'ler olarak adlandırılan bir grup bileşiği içerir. Araştırma, Journal of Clinical Investigation'da yayınlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Streptococcus pneumoniae'nin neden olduğu pnömoni veya pnömokok pnömonisi, her yıl dünya çapında pnömoni ölümlerinin önde gelen nedenidir. Bu ciddi akciğer enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotik verilirken, tedavi her zaman başarılı olmaz ve bazı durumlarda bakteriler dirençli hale gelir.

Epoksieikosatrienoik asitler (EET'ler) güçlü antiinflamatuar özelliklere sahip ancak S. pneumoniae ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar sırasında , akciğer hücreleri makrofajların bakterileri yutmasına neden olan belirli maddeleri indükledikten sonra iltihaplanma artar.

Araştırmacılar makrofajların daha fazla bakteri yemesini sağlamanın bir yolunun, EET'lerin normalde yaptıkları şeyi, yani inflamasyonu sınırlandırma yeteneğini azaltmak olduğunu buldular. EET'lerin solubl epoksit hidrolaz/epoksit hidrolaz 2 (sEP) ile daha az aktif diollere hidrolizi, antiinflamatuar etkilerini azaltır.

Spektrumun diğer ucunda, EEZE adlı sentetik bir molekül kullanılarak EET'lerin bloke edilmesi, makrofajların yeme kapasitesini artırdı ve farelerin akciğerlerinde bakteri sayısının azalmasına yol açtı. Bilim adamları, test tüplerine insan gönüllülerinin akciğer ve kan örneklerinden toplanan bakteri ve makrofajları koyduklarında da aynı sonucu gördüler.

Makalenin başyazarı Edin, "EEZE farelerde güvenli ve etkilidir, ancak bilim adamları insanlara vermek için benzer bileşikler geliştirebilir. Bu yeni moleküller, bakteri öldürmeyi teşvik etmek ve antibiyotikleri daha etkili hale getirmek için bir solunum cihazında veya hapta kullanılabilir." dedi.