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Bu araştırma gençlerde neden kolon kanserinin arttığını açıklayabilir
Yapılan yeni bir araştırma antibiyotik kullanan gençlerin kolon kanseri geliştirme riskinin antibiyotik kullanmayanlara göre yüzde 50 daha fazla olduğunu gösterdi
Bu araştırma gençlerde neden kolon kanserinin arttığını açıklayabilir
18 Şubat 2022 16:42 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Geleneksel olarak kolorektal kanser, çoğunlukla yaşlı insanları etkileyen bir durumdu. Ama şimdi genç erişkinlerde kanser ölümlerinin üçüncü önde gelen nedeni. Kesin neden, araştırmacıları yıllarca şaşırttı, ancak yeni bir çalışma şaşırtıcı bir potansiyel bağlantı olduğunu gösteriyor: antibiyotik kullanımı.

British Journal of Cancer'da yayınlanan çalışma, 1999'dan 2011'e kadar yaklaşık 40.000 kişinin birinci basamak sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, özellikle kolorektal kanser geliştiren ve gelişmeyen kişilerin antibiyotik kullanımına ve yaşam tarzı faktörlerine baktılar.

Genel kanser sayıları düşük olsa da (7,903 kişi kolon kanseri geliştirdi ve 445 kişi 50 yaşın altındaydı), araştırmacılar, 50 yaşın altındaki antibiyotik kullananların, kullanmayanlara göre %50 daha yüksek kolon kanseri riskine sahip olduğunu buldular. 50 yaş ve üstü antibiyotik kullananlarda kolon kanseri gelişme riski %9 daha fazlaydı.  

Yine de antibiyotik kullanımı ile rektum kanseri arasında bir bağlantı görünmüyordu.

Araştırmacılar, "Bulgularımız, antibiyotiklerin tüm yaş gruplarında kolon tümörü oluşumunda rolü olabileceğini gösteriyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:

kolon kanseri antibiyotik kullanimi kolon kanseri gelisme riski

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