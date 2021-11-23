Bu da oldu: Heyecanına engel olan doktoru şikayet etti!

MEDİMAGAZİN - Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tüm birimlere gönderilen, sağlık çalışanları hakkında gereksiz şikayetlerin işleme alınmaması ve şikayet konusunda açıklama talep edilmemesi talimatına rağmen sağlık çalışanları hakkında yersiz şikayetler gelmeye devam ediyor.
Batman İl Sağlık Müdürlüğü’ne CİMER üzerinden yapılan başvuruda, hasta yakını kontrole gelen hamile eşine, bebeğin cinsiyetinin söylenmesi nedeniyle kadın doğum uzmanı hakkında şikayette bulundu.
Yazıda, hasta yakını kişi, bebeğin cinsiyetinin kendisi eşinin yanında değilken söylendiğini, doktorun yaşayacağı bu büyük heyecana engel olduğunu söyleyerek şikayette bulundu.