Bu da oldu: Heyecanına engel olan doktoru şikayet etti!

CİMER'den yapılan şikayet bu da mı oldu dedirtti. Batman'da bir hasta yakını 'Çocuğumun cinsiyetini söyledi, heyecanıma engel oldu' diyerek doktoru şikayet etti.

23 Kasım 2021 14:41 - MEDİMAGAZİN