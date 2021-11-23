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Bu da oldu: Heyecanına engel olan doktoru şikayet etti!
CİMER'den yapılan şikayet bu da mı oldu dedirtti. Batman'da bir hasta yakını 'Çocuğumun cinsiyetini söyledi, heyecanıma engel oldu' diyerek doktoru şikayet etti.
Bu da oldu: Heyecanına engel olan doktoru şikayet etti!
23 Kasım 2021 14:41 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tüm birimlere gönderilen, sağlık çalışanları hakkında gereksiz şikayetlerin işleme alınmaması ve şikayet konusunda açıklama talep edilmemesi talimatına rağmen sağlık çalışanları hakkında yersiz şikayetler gelmeye devam ediyor.

Bakan talimatı: Sağlık personeline gereksiz soruşturma ve inceleme başlatmayın

Batman İl Sağlık Müdürlüğü’ne CİMER üzerinden yapılan başvuruda, hasta yakını kontrole gelen hamile eşine, bebeğin cinsiyetinin söylenmesi nedeniyle kadın doğum uzmanı hakkında şikayette bulundu.

Yazıda, hasta yakını kişi, bebeğin cinsiyetinin kendisi eşinin yanında değilken söylendiğini, doktorun yaşayacağı bu büyük heyecana engel olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. 

 

Anahtar Kelimeler:

cimer sikayet doktor cinsiyet batman kadin dogum uzmani

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People
14
1) Yaşar Bülent (Doktor)
23.11.2021 17:02:54
Usg'de çoğu kadının ilk sorusu cinsiyeti nedir? Ama belli ki bu çocuk kız , karısına kimbilir neler dedi ki tartıştılar.
Şikayet konusunda şımarıklık düzeyine geldik .Bu kişiler artık iyice pervasızlaştılar.Artık bu gereksiz hatta hakaret içeren şikayetlere karşı bu sikayeti alan makam da bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunmalı eğer bulunmazsa o makamda hukuken suçlanabilmelidir. (Hekim memursa iftira ve hakaret suçu ile aslında resen yapmak zorundalar)
People
8
2) dr (dr)
23.11.2021 15:33:09
Pes.
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