Bu filmde önce kahramanlar ölüyor..

Aralık 2019

Çin’de Wuhan’da bir balık pazarı..

Her türlü hayvan/böcek satılıyor, bu sahneye fazla bakamıyoruz..

Ocak 2020

Wuhan’da görev yapan göz doktoru Dr Li meslektaşlarına SARS benzeri bir salgın hastalıktan şüphelendiğini, zatürreye yol açtığını belirten mesajlar gönderiyor.. Çin polisinin bu mesajlardan haberi oluyor ve hakkında ‘dedikodu’ yaymaktan soruşturma açılıyor.

Şubat 2020

Dr Li’de hastalığın kendisine de bulaşmasıyla hayatını kaybediyor. Ardından bir çok doktor sağlık çalışanı hastalığın bulaşmasıyla yaşamını yitiriyor. Kaynağın balık pazarı olduğu düşünülüyor..

Doktorunu koruyamayanlar doğal olarak halkını da koruyamıyor.. Binlerce insan ölüyor..

Şehirler hayalet şehirlere dönüyor..

Çin’den gelen haberler endişe verici ama Çin bize biraz uzak sanki..

Derken virüs İran İtalya İspanya’ya geçiyor.. Kalp burkan görüntüler..

Mart 2020

Ve kapımız çalınıyor..

Sağlık çalışanları her zaman olduğu gibi özveriyle gidiyor problemin üzerine..

Balkonlardan alkışlar yükseliyor ama çok bir şey ifade etmiyor ambulansların camları kırılıp, doktorlar dövülüp, hastane güvenliği bıçaklı saldırıya uğrarken..

Sağlıkta şiddeti engelleyici/caydırıcı yasalar bir türlü çıkmıyor..

Malzeme eksikliği halen mevcut.. Doktorların büyük çoğunluğuna sadece günde 2 adet cerrahi maske veriliyor. Cerrahi maske 10 dakika içinde nemlenince koruyuculuğunu zaten yitiriyor.

Türkiye’de İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesinde Prof Dr Cemil Taşcıoğlu ilk olarak hastalara Korona virüs tanısı koyuyor ancak hastalarından virüs kendisine de bulaşıyor.. Yılların hocası koca çınarı sistem koruyamıyor..

“tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” diyor, yoğun bakıma giderken..

Kendini kurtarmak için değil, insanlığa faydası olsun diye..

Nisan 2020

Ve kalp acıtan haber geliyor..

Sevilen hoca Prof Dr Cemil Taşcıoğlu Korona nedeniyle 1 Nisan’da aramızdan ayrılıyor..

Sonra işyeri hekimliği yapan Doktor Muharrem İdiz

Ve Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Nurettin Mutluergil’i koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz..

601 sağlık çalışanının enfekte olduğu açıklanıyor..

Bu filmde önce kahramanlar ölüyor..

Prof Dr Derya Özçelik

Plastik Cerrahi Uzmanı

İstanbul