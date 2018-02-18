Bu hafta 7 Süper lig takımı sahaya antibiyotik bilinciyle çıktı!

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü doğrudan bir halk sağlığı sorunu olan akılcı antibiyotik kullanımını yeşil sahalara taşıdı.
Hastaların hekimlere antibiyotik yazmasında ısrar etmesinin hem antibiyotik kullanımını hem de antibiyotik direncini artırdığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı hazırladığı pankartla akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekerken 7 Süper lig takımı yeşil sahalara ’Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun’ pankartıyla çıktı.
İşte o 7 takım:
Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Osmanlıspor
Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor
Trabzonspor
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA