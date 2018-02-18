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Bu hafta 7 Süper lig takımı sahaya antibiyotik bilinciyle çıktı!
Bu hafta oynanan 9 lig maçında 7 takım sahaya antibiyotik bilinciyle çıktı!
Bu hafta 7 Süper lig takımı sahaya antibiyotik bilinciyle çıktı!
18 Şubat 2018 -
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Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü doğrudan bir halk sağlığı sorunu olan akılcı antibiyotik kullanımını yeşil sahalara taşıdı.
 
Hastaların hekimlere antibiyotik yazmasında ısrar etmesinin hem antibiyotik kullanımını hem de antibiyotik direncini artırdığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı hazırladığı pankartla akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekerken 7 Süper lig takımı yeşil sahalara ’Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun’ pankartıyla çıktı.

İşte o 7 takım:
Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Osmanlıspor
Yeni Malatyaspor
Kardemir Karabükspor
Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:

akilci antibiyotik saglik bakanligi

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