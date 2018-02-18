Bu hafta 7 Süper lig takımı sahaya antibiyotik bilinciyle çıktı!

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü doğrudan bir halk sağlığı sorunu olan akılcı antibiyotik kullanımını yeşil sahalara taşıdı.



Hastaların hekimlere antibiyotik yazmasında ısrar etmesinin hem antibiyotik kullanımını hem de antibiyotik direncini artırdığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı hazırladığı pankartla akılcı antibiyotik kullanımına dikkat çekerken 7 Süper lig takımı yeşil sahalara ’Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun’ pankartıyla çıktı.

İşte o 7 takım:

Galatasaray

Beşiktaş

Antalyaspor

Osmanlıspor

Yeni Malatyaspor

Kardemir Karabükspor

Trabzonspor