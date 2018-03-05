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Bu hastalığın nedeni 4 yıldır bulunamıyor!
Perulu balıkçı Alejandro Ramos'un vücudu bir dalış kazası sonrası şişmeye başladı. 4 yıl boyunca bu şişkinlik hiç geçmedi. Perulu balıkçının vücudu eski ölçülerine geri dönmezken doktorlar şimdi bu esrarengiz sağlık sorununu çözmeye çalışıyor.
Bu hastalığın nedeni 4 yıldır bulunamıyor!
05 Mart 2018 - SÖZCÜ
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Perulu balıkçı Alejandro Ramos’un vücudu bir dalış kazası sonrası şişmeye başladı. Vücuduna neler olduğunu kontrol edecek bir doktor bulamadı.

Alejandrou dört yıl önceki olayı anlatırken, “Biraz midye topladıktan sonra işimi bitirmek üzereydim. Dekompresyon duraklarını kullanarak 2-3 saatte yukarı çıktım. Bu sırada bir tekne geçti, hava hortumumun çıktığını farketmedim. Hava hortumum kırıldı, ağırlık kemerini çıkarmak zorunda kaldım. Su üstüne çıktım” dedi.

ESKİYE DÖNEMEDİ

Aradan dört yıl geçmesine rağmen Perulu balıkçının vücudu eski ölçülerine geri dönmedi. Peru’daki Donanma Hastanesi, şimdi Alejandro’nun durumunu mercek altına aldı. Doktorlar, sadece tek başına dalış kazasının bu duruma neden olduğuna ikna değiller. Alejandro’da bulunması muhtemel esrarengiz bir sağlık sorununun dalış kazası sonrası vücutta şişkinliğe sebep olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz yıl Alejandro’nun oksijen tedavisi gördüğü ve böylece vücudundaki azotun yüzde 30’unun boşaltıldığı açıklanmıştı. Doktorlar, azotu Alejandro’nun vücudundan çıkarmak için ameliyatı düşündüler ancak ameliyatın çok zor olacağından korktukları için vazgeçtiler.

Doktorlar, dört yıl geçmesine rağmen hala hastalığı araştırıyorlar. Alejandro, acı çekiyor ve kazadan dolayı zorla yürüyor. Ayrıca ciddi hipertansif hastalıklardan da muzdarip.

Anahtar Kelimeler:

hastalik peru

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