Bu hastane günde 10 bin kişiye hizmet veriyor

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan ve FETÖ'nün hain darbe girişiminde oğlu ile şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği 650 yataklı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük ortalama 10 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Ankara kara yolu üzerinde, yapımına 2014 yılının Ocak ayında başlanan, binası ve tefrişatıyla yaklaşık 500 milyon liraya mal olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara da hizmet sunuluyor.

Hastanede, 30 ameliyathane, 650 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, bin 294 araçlık otopark ile hastane bünyesinde çalışan personelin çocukları için kreş bulunuyor.

Başhekim Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 2 bin 330 personelle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 850 bin civarında hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden Afşarlar, "Hastanemizin açıldığı 2017 yılı Eylül ayından bu zamana kadar olan süreçte yaklaşık 650 bin hastaya ayakta tedavi hizmeti, 150 bin hastaya acil servis hizmeti, 15 bin 133 hastaya yataklı tedavi hizmeti ve 13 bin 987 hastamıza da ameliyat olmak üzere toplam 850 bin civarında vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk. Yalnızca Çorum'a değil, bölge illere de sağlık hizmeti sunuyoruz. Geniş bir nüfusa hizmet vermeye başladık." dedi.

"Her gün bir ilçe nüfusu kadar insan hastanemize geliyor"

Afşarlar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine her gün ortalama bir ilçe nüfusu kadar insanın giriş çıkış yaptığını söyledi.

Bir gün içinde acil serviste ortalama 2 bin 500 hastaya müdahalede bulunulduğunu, 7 bin kişinin de polikliniklerden ayakta sağlık hizmeti aldığına işaret eden Afşarlar, "Günlük ortalama 10 bine yakın vatandaşımız hastanemizden sağlık hizmeti almaktadır. Hastane personelimiz ve hastaların yakınlarını da hesaba kattığımızda hastanemize günde ortalama 25 bin kişi gelmektedir. Bu da ortalama bir ilçe nüfusuna denktir." diye konuştu.

"Bölge hastanesi olma vizyonuyla çalışıyoruz"

Afşarlar, bölge hastanesi olma vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, hastaneye özellikli yeni servislerin açılması için girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yeni hastanenin hizmet vermeye başlamasının ardından Nükleer Tıp Merkezi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ni açtıklarını dile getiren Afşarlar, şunları kaydetti:

"Hastanemiz üniversitemizle birlikte afiliye bir hastane olup, eğitim ve araştırma ile Ar-Ge faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bu anlamda da hastanemizin portföyünü zaman içinde artıracağız. Bir bölge hastanesi olma vizyonuyla yeni ve özellikli birimlerin hastanemiz bünyesine kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir."