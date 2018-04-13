SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bu hastane günde 10 bin kişiye hizmet veriyor
Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük ortalama 10 bin kişiye sağlık hizmeti sunuluyor.
Bu hastane günde 10 bin kişiye hizmet veriyor
13 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan ve FETÖ'nün hain darbe girişiminde oğlu ile şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği 650 yataklı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük ortalama 10 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Ankara kara yolu üzerinde, yapımına 2014 yılının Ocak ayında başlanan, binası ve tefrişatıyla yaklaşık 500 milyon liraya mal olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara da hizmet sunuluyor.

Hastanede, 30 ameliyathane, 650 yatak, 176 poliklinik, 22'si suit olmak üzere 430 hasta odası, bin 294 araçlık otopark ile hastane bünyesinde çalışan personelin çocukları için kreş bulunuyor.

Başhekim Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin 2 bin 330 personelle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar 850 bin civarında hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu ifade eden Afşarlar, "Hastanemizin açıldığı 2017 yılı Eylül ayından bu zamana kadar olan süreçte yaklaşık 650 bin hastaya ayakta tedavi hizmeti, 150 bin hastaya acil servis hizmeti, 15 bin 133 hastaya yataklı tedavi hizmeti ve 13 bin 987 hastamıza da ameliyat olmak üzere toplam 850 bin civarında vatandaşımıza sağlık hizmeti sunduk. Yalnızca Çorum'a değil, bölge illere de sağlık hizmeti sunuyoruz. Geniş bir nüfusa hizmet vermeye başladık." dedi.

"Her gün bir ilçe nüfusu kadar insan hastanemize geliyor"

Afşarlar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine her gün ortalama bir ilçe nüfusu kadar insanın giriş çıkış yaptığını söyledi.

Bir gün içinde acil serviste ortalama 2 bin 500 hastaya müdahalede bulunulduğunu, 7 bin kişinin de polikliniklerden ayakta sağlık hizmeti aldığına işaret eden Afşarlar, "Günlük ortalama 10 bine yakın vatandaşımız hastanemizden sağlık hizmeti almaktadır. Hastane personelimiz ve hastaların yakınlarını da hesaba kattığımızda hastanemize günde ortalama 25 bin kişi gelmektedir. Bu da ortalama bir ilçe nüfusuna denktir." diye konuştu.

"Bölge hastanesi olma vizyonuyla çalışıyoruz"

Afşarlar, bölge hastanesi olma vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, hastaneye özellikli yeni servislerin açılması için girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yeni hastanenin hizmet vermeye başlamasının ardından Nükleer Tıp Merkezi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ni açtıklarını dile getiren Afşarlar, şunları kaydetti:

"Hastanemiz üniversitemizle birlikte afiliye bir hastane olup, eğitim ve araştırma ile Ar-Ge faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bu anlamda da hastanemizin portföyünü zaman içinde artıracağız. Bir bölge hastanesi olma vizyonuyla yeni ve özellikli birimlerin hastanemiz bünyesine kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:

hitit universitesi egitim ve arastirma hastanesi doc dr cagatay afsarlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Dr.Cevdett (Cerrah)
13.04.2018 15:55:18
Bu ne perhiz bu ne salatalık! turşusu ya huuuuu....bozeren (nş uz dr) kardeş, gerçekten bir akıl tutulması yaşıyoruz. Kellim kellim la yenfa=Söyle söyle boşuna. Artık söylemekten yoruldum. Bakılan hasta sayısının çokluğu ya da yapılan ameliyat sayısının çokluğu gelişmiş ülkeler için bir utanç kriteri iken bizim yöneticilerimiz tarafından övünç kriteri olabiliyor. Sonra çıkıp Peygamberimiz döneminde koruyucu tıp nedeniyle işsiz kalan ecnebi hekim hikayesi anlatıyor üst düzey yöneticilerimiz. Bu ne perhiz bu ne salatalık! turşusu ya huuuuu....
People
14
2) yg (dr)
13.04.2018 14:25:45
Günde 10.000 kişiye hizmet verilirse ayda 250.000 - 300. 000 eder. TUİK'ten baktım. Çorum'un il nüfusu 528.422. Yani nüfusun yarısı her ay mutlaka bu hastaneye geliyor. Halimize gülelim mi ağalayalalım mı ? Bu performans sistemi ülke kaynaklarının boşa harcanmasına neden olmaktadır.
People
12
3) Mehmet karadeniz (Ahçı)
13.04.2018 13:27:26
Günde 10000 kişi neden hasta olmuş ?? Ayda 250-300 bin kişi yapar.. bu itiraf değerlendirilmeli Çorum’un havası suyu tahlil edilmeli..
People
30
4) bozeren (nş uz dr)
13.04.2018 11:04:15
(öncelikle belirteyim ki; yazacaklarım bu hastane için değildir. halka ve Hakk'a bağlı çalışan, devletin ve milletin çıkarını üstün tutan meslekdaşlarımızı tenzih ediyorum. onların bıçağına seve seve yatarım.) her bir hastane performanslar puanlar düşmesin, ortalamalar düşmesin diye harıl harıl küreklere asılmış durumda. her bir hastane kendini bölge hastanesi olarak kabul (veya zann)etmekte. hasta sayısının astronomik değerlere ulaşması övünme kriteri olarak kabul ediliyor. hastaların 'kaçması' hepsini çok üzmekte. ve hepsi diğer hastanelere hasta 'kaptırmama' peşinde. performans puan meraklısı fırlamalar diğer meslekdaşlarına psikolojik baskı kurma peşinde. siyasetçiler oy kaygısında. idareciler koltuk ve ikbal peşinde. gidişat Ezop'un bir masalında olduğu gibi.. çayırın kenarında, öküze öykünen ve şişindikçe şişinen ve sonunda patlayan kurbağa gibi, sağlıkta son noktaya doğru ses hızını aşmış gidiyoruz. Allah acısın halimize!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ostrojen tip 2 diyabetaraştırma antiasit allerji antibiyotikhitit universitesi egitim ve arastirma hastanesi doc. dr. cagatay afsarlarArtvin'de sezaryen doğum oranı düşük doktorlara ödülsomatosensori korteks felc
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.