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Bu iki Türk dünyayı kurtarabilir
Göçmen karşıtlığının zirve yaptığı Avrupa iki Türk göçmen ailesinin çocuklarına umut bağladı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve Covid-19’a karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklanan aşıyı bulan şirket bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci adlı Türk çifte ait.
Bu iki Türk dünyayı kurtarabilir
10 Kasım 2020 10:14 - TÜRKİYE
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55 yaşındaki BioNTech CEO'su Uğur Şahin savaş sonrası Almanya’ya işçi olarak gelen ve Köln'deki Ford fabrikasında çalışan bir Türk göçmenin oğlu. Eşi ve yönetim kurulu üyesi 53 yaşındaki (CMO) Özlem Türeci ise yine Almanya’ya göç etmiş bir Türk hekiminin kızı. Şirketin ortak olduğu Pfizer’in CEO'su Albert Bourla da Yunan Kökenli Yahudi bir göçmen.

Tıp eğitimi alma ve doktor olma hayalini inatla sürdüren Şahin, akademik kariyeri boyunca Türeci ile tanıştığı Köln ve güneybatıdaki Hamburg kentinde hastanelerde eğitim verdi. Tıbbi araştırma ve onkoloji ortak tutkuları hâline geldi.

Türeci, bir medya röportajında düğün gününde bile laboratuvar çalışması için zaman ayırdıklarını söyledi. Birlikte yıllarca kansere karşı mücadelede potansiyel bir müttefik olarak bağışıklık sistemine odaklandılar ve her tümörün benzersiz genetik yapısını ele almaya çalıştılar.

Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl ise tweetinde "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki ‘misafir işçiler’ programı hep sorgulandı.

Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir" dedi.

2008 yılındaki kurdukları BioNTech sayesinde en zengin 100 Alman arasında yer alıyorlar. Çiftin kurduğu BioNTech'in piyasa değeri, şu anda 21 milyar dolara yükseldi ve firma, koronavirüse karşı kitlesel aşılamada önemli bir rol oynayacak.

Aşı şu ana kadar 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi. Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı.Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Anahtar Kelimeler:

ugur sahin ozlem tureci

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