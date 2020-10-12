Bu kez araştırma gençlerde yapıldı! İşte Covid-19'un genç hastalara etkisi!

MEDİMAGAZİN-Covid-19 salgını boyunca en riskli grubun yaşlı popülasyon olması ve ölüm oranlarının bu popülasyonda artış göstermesi nedeniyle genç hastalar üzerine çok fazla sayıda çalışma yapılmamıştı. Fakat Brigham Üniversitesinden araştırmacılar, 18-34 yaşları arasındaki 3 bin 222 hastanede yatan Covid-19 hastasının incelediği bir araştırma yaptı.

Araştırma sonuçlarına göre, hastaların yüzde 21’inin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, yüzde 10’unun mekanik ventilasyona ihtiyaç duyduğu ve yüzde 2,7’sinin de hayatını kaybettiği gözlemlendi. Ekip ayrıca, kalp krizinden ölen aynı yaş grubundaki hastalar ile Covid-19 hastalarını karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda Covid-19’dan ölen genç hasta sayısı kalp krizinden ölen hasta sayısının iki katı fazlaydı.

Hastaneye yatırılan gençler arasında kardiyovasküler risk faktörü olan çok sayıda birey vardı. Hastaların yüzde 36,8’i obeziteye sahipti. Yüzde 18,2’sinde diyabet ve yüzde 16,1’inde hipertansiyon olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bu komorbiditeleri sunan hastaların Covid-19 nedeniyle olumsuz sonuçlar yaşama olasılığının daha yüksek olabileceğini bildirdi.