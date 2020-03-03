Bu kez Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle İran’daki vatandaşlarını tahliye edecek

Pekin- Global Times gazetesinin İran’daki Çinli diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Pekin hükümeti, İran'ın Kum kentindeki çok sayıda Çinli öğrenciyi tarifeli uçakla ülkeye geri getirecek.

Gazeteye konuşan Çinli yetkililer, uçağa binecek kişilerin bilet parasını ödeyeceklerini kaydetti.

Diğer yandan İran’dan Çin’e getirilen vatandaşların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.

İran'da 77 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen Kovid-19, bu ülkenin ardından Güney Kore, Japonya ve diğer ülkelerin yanı sıra İran'da da tespit edilmişti.

İran'da son verilere göre, Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hindistan 4 ülkeye vizeleri askıya aldı

Hindistan'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya vatandaşlarına verilen tüm vizeleri askıya aldığı bildirdi.

Hint basınındaki haberlerde, kararının, daha önce vize alan ancak henüz Hindistan'a girmemiş olanlar için geçerli olduğu belirtildi.

Hindistan, şubat ayı başında, Çin vatandaşlarına vize vermeyi durdurmuştu.