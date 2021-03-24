Bu kez de koronavirüsün çift mutasyon geçiren varyantı tespit edildi

Bugüne kadar Covid-19’dan en fazla etkilenen 3’üncü ülke olan Hindistan’da vaka sayıları her geçen gün artıyor.



NTV'de yer alan habere göre; Yaklaşık 12 milyon vakanın görüldüğü 160 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği ülkede geçtiğimiz gün 47 bin 262 vaka kaydedilirken 275 kişi de virüs kaynaklı hayatını kaybetti. Açıklanan vaka ve can kaybı sayısı bu yıl ülkede bir gün içerisindeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.



18 eyaletinde yapılan testler sonucunda ise ülkede bir kişide 'Çift mutant' Covid-19 varyantı tespit edildiği açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 10 ulusal laboratuvardan oluşan Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu tarafından yapılan 10 bin 787 testten ise 736’sının İngiliz varyantı, 34’ünün Güney Amerika ve birinin de Brezilya varyantı olduğu açıklandı.

‘AYNI VİRÜSTE BİR ARAYA GELEN İKİ MUTASYON’



Hindistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı virolog Shahid Jameel, çift mutantın "aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon" olduğunu açıklarken "Virüsün başak proteininin kilit alanlarındaki çift mutasyon, bu riskleri artırabilir. Virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına ve daha bulaşıcı hale gelmesine izin verebilir" şeklinde konuştu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu tür çifte mutasyonlar bağışıklık sisteminden kaçar ve bulaşıcılığı artırır" derken virolog Jameel, "Hindistan'da L452R ve E484Q mutasyonlarının bir araya gelmesiyle gelişen ayrı bir Covid-19 soyu olabileceğini" söyledi.



Hindistan hükümeti ise vaka sayılarındaki artışın mutasyonlarla bağlantılı olmadığının altını çizdi.