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Bu kez de saldırganın ağabeyi kadın doktoru darp etti
Artvin Hopa'da önceki gün hastanede şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.
Bu kez de saldırganın ağabeyi kadın doktoru darp etti
25 Ağustos 2020 10:53 - HÜRRİYET
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Artvin Hopa'da önceki gün hastanede şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

 

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Bu kez Çakmak'ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu'nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak'tan şikayetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

artvin

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People
12
1) zeki can (cerrah pizzacı)
25.08.2020 13:04:54
sevgili savcı kardeşlerinm nerdesiniz bu kendini bilmezleri ne zaman tutuklayacaksınız.....görev başında darp olacak şey değil
People
13
2) dr (dr)
25.08.2020 12:40:52
Alkıştan falan vazgeçtik. Bu kritik dönemde bile doktorunu koruyamıyor, ona sahip çıkamıyorsan insaf, pes....
People
15
3) bozeren (nş uz dr)
25.08.2020 11:04:31
sağlıkçılara şiddetin bu hale gelmesi falan değil bu olay. bu olay, hukuk sistemimizin çökmesindendir. eşkiya pervasız, masumlar suskun, baştakiler ilgisiz ve oy peşinde, adalet bir yerlerde olunca böyle ölur.
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