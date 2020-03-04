Bu kez MERS'ten şüphelenildi...Balıkesir'de umreden dönen hasta müşahede altında

BALIKESİR - Edinilen bilgiye göre, umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hastanın gerekli tetkikleri yapılmaya başlandı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA