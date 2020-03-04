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Bu kez MERS'ten şüphelenildi...Balıkesir'de umreden dönen hasta müşahede altında
Balıkesir'de mers şüpheli bir hasta müşahede altına alındı. Umre dönüşü yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvuran hasta, ambulansla Balıkesir Şehir Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı
Bu kez MERS'ten şüphelenildi...Balıkesir'de umreden dönen hasta müşahede altında
04 Mart 2020 - İHA
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BALIKESİR  - Edinilen bilgiye göre, umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hastanın gerekli tetkikleri yapılmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:

bigadic devlet hastanesi mers

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