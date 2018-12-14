SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bu sefer bir kadın, kadın doktoru ve ebeyi darp etti
Samsun’da muayene olmak isteyen bir kadın, sağlık merkezindeki kadın doktoru ve ebeyi darp ederek yaraladı.
Bu sefer bir kadın, kadın doktoru ve ebeyi darp etti
14 Aralık 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SAMSUN-Olay, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık merkezinde muayene sırası bekleyen S.K. adlı bir kadın, kendisine sıra gelince kadın doktor F.T. ve ebe H.Ş.'nin odasına girdi. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle S.K. ve F.T. arasında tartışma çıktı. S.K., Dr. F.T.'yi darp etti. Bu sırada tartışmayı ayırmak isteyen ebe H.Ş. de tartışmadan nasibini alarak darp edildi. 
Doktorların beyaz kod vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen her iki kadın sağlık çalışanının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Darp olayı nedeniyle sağlık çalışanları S.K.’den şikayetçi oldu. S.K. isimli kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Anahtar Kelimeler:

sefer bir kadin kadin doktoru ebeyi darp etti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
alzheimer Moskova Ulusal AraştırmaSakarya Üniversitesi Doç. Dr. Aziz Öğütlü KETEM grip virüsü Grip Oteli GERGEDAN VİRÜSÜ sefer bir kadın kadın doktoru ebeyi darp ettiyavuz dizdar tıp karşıtları112 acil 112 acil cagri merkezi manisa idari para cezasisağlıkta şiddet sunay akın aile hekimliği koruyucu sağlık hizmeti Çocuk Sağlığı Dr. Rahmi Tuna Tekinalzheimer Dr. Selen Gür Özmen Bahçeşehir ÜniversitesiTrabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon İl Sağlık sigara kullanımı Sağlık BakanlığıDünya Sağlık Örgütü UNICEF PrematüreÇobanpınar Hülya ŞenNEFRET SÖYLEMİ sağlık çalışanı sağlıkta şiddet Eren GencelSağlık Endüstrileri cumhurbaşkanı sağlık bakanı fahrettin koca Recep Tayyip Erdoğantren kazası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.