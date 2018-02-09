Bu test ile yenidoğan bebeklerde 193 hastalık tespit edilebilecek

ABD'de geliştirilen bir DNA testi sayesinde yeni doğan bebeklerdeki genetik hastalıklar erkenden belirlenebilecek.
Sema4 adı verilen test ile yeni doğan bebeklerin yanaklarından alınan bir salya örneği, bebeğin anemi, epilepsi ve metabolik bozukluklar gibi 193 genetik hastalığı barındırıp barındırmadığını gösterecek.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA