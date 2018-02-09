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Bu test ile yenidoğan bebeklerde 193 hastalık tespit edilebilecek
Yeni doğan bebeklerdeki genetik hastalıklar Sema4 adı verilen test ile erkenden belirlenebilecek
Bu test ile yenidoğan bebeklerde 193 hastalık tespit edilebilecek
09 Şubat 2018 - SABAH
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ABD'de geliştirilen bir DNA testi sayesinde yeni doğan bebeklerdeki genetik hastalıklar erkenden belirlenebilecek.

Sema4 adı verilen test ile yeni doğan bebeklerin yanaklarından alınan bir salya örneği, bebeğin anemi, epilepsi ve metabolik bozukluklar gibi 193 genetik hastalığı barındırıp barındırmadığını gösterecek.

Anahtar Kelimeler:

yenidogan bebek hastalik

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