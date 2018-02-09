Bu test ile yenidoğan bebeklerde 193 hastalık tespit edilebilecek

ABD'de geliştirilen bir DNA testi sayesinde yeni doğan bebeklerdeki genetik hastalıklar erkenden belirlenebilecek.

Sema4 adı verilen test ile yeni doğan bebeklerin yanaklarından alınan bir salya örneği, bebeğin anemi, epilepsi ve metabolik bozukluklar gibi 193 genetik hastalığı barındırıp barındırmadığını gösterecek.