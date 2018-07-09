SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Bu tüm hekimlerin davası'...Doktora hakarete 6 bin 580 TL ceza !
Antalya'da, göz muayenesini yapmadığını öne sürdüğü doktora, "Eşek gibi bakacaksın" diyen U.S.'ye, toplam 6 bin 580 TL para cezası verildi
'Bu tüm hekimlerin davası'...Doktora hakarete 6 bin 580 TL ceza !
09 Temmuz 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Polikliniği'ne 2 yıl önce muayene için gelen U.S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle poliklinikte görevli Dr. İbrahim Etem Ay ile tartışmaya başladı. Doktor Ay'ın sırası gelince bakacağını söylediği U.S., iddiaya göre 5-6 kez, "Eşek gibi bakacaksın" dedi. Dr. Ay'ın şikayeti sonrası U.S. hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık U.S., şikayetçi İbrahim Etem Ay ve tarafların avukatları katıldı. U.S., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti U.S.'yi, toplam 6 bin 80 lira adli para cezasına mahkum etti.

'BEYAZ KOD' DEVREYE GİRDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan Dr. İbrahim Etem Ay, stresli ve canı yanan insanlarla karşı karşıya olduklarını, bazen de talihsiz olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Dr. Ay, "Bir hasta randevusu olmadığı halde polikliniğimize başvurdu ve muayene olmak istediğini söyledi. Biz de kendisine sıraya girmesini, sırası geldiğinde bakacağımızı söyledik. Fakat hastamız sırasını da beklemek istemedi. Sıranın bir türlü kendisine gelmediğini söyleyerek devamlı içeri girip, 'Bana ne zaman bakacaksınız' dediğinde, ben de 'Sıranız geldiğinde bakacağım' dedim.

Hasta bağırmaya başlayınca 'Bana bağıramazsınız' dedim ve hastaya bakması için başka bir doktor arkadaşımı çağırdım. Doktor arkadaşım da hastaya bakabileceğini söyledi.

Hasta bu kez benim kendisine bakmayacağımı öğrenince öfkelendi ve 'Eşek gibi bakacaksınız' diye bağırmaya başladı. 'Ben şimdi telefon açarsam görürsün, ben sana baktırmasını bilirim' gibi şeyler söyledi. Ben de sağlık çalışanlarını şiddetten korumak için kurulan 'Beyaz kod' uygulamasını devreye soktum. Hemen güvenlik görevlilerimiz geldi. Tutanaklar düzenlendi ve kişi hakkında dava açtık" diye konuştu.

'BU TÜM HEKİMLERİN DAVASI'

Verilen kararın, paranın miktarından ziyade sembolikliği açısından değeri olduğunu aktaran Dr. Ay, "Örnek oluşturması çok önemli.

Çünkü bütün sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önüne geçmemiz için bu olayların kamuoyuna duyurulması lazım. Tabi ki hiçbir arkadaşımızın başına böyle bir şeyin gelmesini istemeyiz. Eğer başlarına böyle bir şey gelirse de haklarını sonuna kadar aramalarını tavsiye ediyorum. Bu ülkede adalet olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Bu devletle ilgili davaydı. Biz şimdi şahsi tazminat davası da açtık. Bu benim şahsi davam değildir. Bu tüm hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının davasıdır. Sağlıkta şiddetin önüne geçmek için bu tür davaların takipçisi olmak durumundayız" dedi.

'HAKARET SÖZLÜ ŞİDDETTİR'

Dr. İbrahim Etem Ay'ın avukatı Yunus Emre Ay, "Hekim kamu görevlisi olduğu için davranışın kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği yönünde değerlendirilerek sanığın yargılanmasını talep ettim.

Söz konusu olay hakaret suçunun, dolayısıyla nitelikli unsurunu oluşturmuştur. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken, hakaret bir sözlü şiddettir.

Hekime karşı şiddet dediğimiz zaman aklımıza sadece fiziksel saldırı gelmemeli, sözlü saldırı da hekime karşı şiddet olarak değerlendirilir. Bunun adı hekime karşı sözlü şiddettir. Buradan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına tavsiyemiz, davalarının takipçisi olsunlar. Hekime karşı şiddet suçu işlendiğinde sonuna kadar haklarını savunsunlar" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

doktora hakaret saglikta siddet dr ibrahim etem ay

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
10
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.07.2018 12:39:04
Hekim arkadaşlar kendilerine yapılan hakaretleri boşvermeyip takipçisi olurlarsa muhtemelen halkımızın arasında kaynayan saldırgan ruhlu vatandaşlar da çekinceli davranacaklardır. Önemli olan uğraşacak güç ve zamanı ayırmak.
People
16
2) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
09.07.2018 11:31:50
"Senin maaşını benim ödediğim vergilerle veriyorlar, köpek gibi bakacaksın" diyip su şişesi fırtalan şahıs ile ilgili beyaz kod verildi. Hastane polisi tarafından şahıs sırtı sıvazlanıp, canını sıkma denilerek evine gönderildi. 8 ay oldu hala olay mahkeye dönüşmüş değil. Bu kararı mahkemeye emsal olarak gösterebilir miyiz?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanlığı doktor Samsun Eğitim Araştırmadoğum kontrol erkek doğum kontrol OKB obsesif kompulsif112 acil servis İstanbul Birgül Kuyucuoğludenge ender aniliryaz meyvesi karpuz erik kiraz çocuk sağlığı Görkem Astarcıoğlu anne Gümüşhane gumushane universitesisıcak çarpması gunes yanigimetehan atici teoman atici Elif Atıcı e-nabız şuayip birinci turk gastroenteroloji dernegi prof. dr. serhat bor tjgdoktora hakaret sağlıkta şiddet dr. ibrahim etem ayUluslararası doktorlar birliği İHH Yetim Vakfı Tren Kazası Tekirdağ Ahmet Demircan HIV lancet dergisi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.