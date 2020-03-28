Bugünkü koronavirüs tablosu: 1704 yeni vaka, 16 can kaybı

Fahrettin Koca: Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, HER AKŞAM YENİLENEN VERİLERLE burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta

https://covid19.saglik.gov.tr/tr/