SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bugünün reçeteleri Down Sendromlu çocuklardan
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Adıyaman'da bir grup down sendromlu çocuk, farkındalık oluşturmak amacıyla hastaları muayene etti, reçete yazdı
Bugünün reçeteleri Down Sendromlu çocuklardan
21 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Etkinlik kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen down sendromlu bir grup çocuklan, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi servisindeki hastaları muayene edip reçete yazdı.  

Çocuklar ayrıca Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'i de muayene etti.

İl Sağlık Müdürü Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşayan herkesin bir aile olduğuna inandıklarını belirterek, "Tüm çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde down sendromlu çocuklarla etkinlik düzenledik. Down sendromlu çocuklarımız bizleri muayene ettiler. Bu etkinlikte çocukların mutlu olduklarını gözlemledik. Bir gün değil yılın her günü bütün engellilerle birlikte olmalıyız." dedi.

Başhekim Doğan da gün dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla çocuklar için hastanede etkinlik düzenlediklerini dile getirerek, "Hekim, hemşire ve sağlık çalışanı olarak, genetik farklılıkları olan ancak zenginlik olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımızı kendi yerimize koyup onlara muayene olduk. Bütün toplumumuzun bu çocuklara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu. 

Dow sendromlu Fatma Bozan ise doktor olduğunu ve hastaları muayene ettiğini söyledi.

Hastalarının kalbinin hızlı attığını ancak sağlık sorunlarının olmadığını ifade eden Bozan, "Hastalarıma reçete yazdım. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Anahtar Kelimeler:

down sendromu gunu erdogan oz recete

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
TUS STS ÖSYM onkoloji kanser hastası Tayfun Hancılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi Yaşar Eryılmaz spor hekimliği Türk Spor Hekimliği Kongresi Bülent Ülkar Türkiye Spor Hekimliği Derneği Tıpta Uzmanlık Kurulu yan dal ana dal hekim uzmanlık Down Sendromu Günü Erdoğan Öz reçete KLİMİK Alpay Azap İnfeksiyon Hastalıkları mitral kapak aort kapağı engin bozkurt sağlıkta şiddet doktora saldırı Ali İhsan Tuğrul Ege Üniversitesi Canan Karatay diyetisyen eczacılık fakültesi rengin türk sahte doktor beyin cerrahı Cüneyt Turan kilis hatay
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
21/03-23/03 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu TIP EĞİTİMİ İZMİ
27/03-30/03 18. Nefroloji Kış Okulu NEFROLOJİ KIBR
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
07/04-10/04 41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ ÇOCUK... İSTA
12/04-13/04 Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019 RADYOLOJİ ANKA
12/04-14/04 Hedef Kanser 2019 TIBBİ... KIBR
10/04-14/04 Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi GÖĞÜS... ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.