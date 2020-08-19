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Bulgaristan’da 'koronavirüsten öldü' denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavi görüyormuş
Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda Türklerin de yaşadığı Dobriç kenti hastanesinde dün iki doktorun koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak daha sonra öldü diye açıklanan Türk doktor Tezgün Arif’in Türkiye’de bir klinikte tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.
Bulgaristan’da 'koronavirüsten öldü' denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavi görüyormuş
19 Ağustos 2020 11:10 - DHA
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Bulgaristan’ın Dobriç kenti hastanesinde dün Türk doktor Tezgün Arif’in ve diğer bir doktorun daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Dr. Arif’in yakınları, basında çıkan haberleri okuyunca gözlerine inanamadı. Dr. Arif’in Türkiye’de bir klinikte tedavisi sürdüğü ortaya çıktı. Söz konusu yanlış açıklamayı yapan Dobriç Sağlık Müfettişliği ve Sağlık Bakanlığı ikinci bir basın bildirisiyle doktor ve ailesinden özür diledi.

DR. TEZGÜN ARİF KİMDİR?

45 yaşındaki Dr. Tezgün Arif, Bulgaristan’ın Varna kentinde ve Dobriç kentinde muayeneleri olan başarılı ve sevilen bir endokrinolog. İki hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Arif, geçen hafta rahatsızlanarak bölgede temsilcisi olduğu klinikten yardım istedi. Perşembe günü ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edilen doktor, buradaki klinikte tedaviye altına alındı. Doktorun Covid-19’da böbrek yetmezliği ile entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu açıklandı. Ancak Bulgar makamlarının ‘Türk kliniği ile irtibatta hata’ açıklamasıyla ‘öldü’ denilmesi şaşkınlık yarattı.

SAĞLIK BAKANI DOBRİÇ HASTANESİ YÖNETİMİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

Son 24 saatte Dobriç’te 27 yeni vaka tespit edildi. Dobriç hastanesinde birçok ihlal ve usulsüzlük ortaya çıkması üzerine Bulgaristan Sağlık Bakanı ve diğer yetkililer hastaneye giderek, hastane yönetiminin değişmesini istedi. Dobriç’teki hastanede Covid-19 hastaları ve diğer hastaların kabul ve tedavi ünitelerinin ayrılmamış olduğu ifade edilirken; tüm hastalara da aynı personelin baktığı aktarıldı. Söz konusu ihmaller sonucunda da son haftalarda bölgedeki vaka sayısının 580’e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanı, Dobriç Hastanesi yönetiminin toplu istifasını istedi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 dr tezgun arif bulgaristan turk doktor saglik bakanligi

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