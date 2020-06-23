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Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası
Koronavirüsü nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi.
Bulgaristan'da maske takmayan Başbakan'a para cezası
23 Haziran 2020 18:02 - DHA
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü (Covid-19) nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen Bulgaristan'da yasağa uymayan Başbakan Boyko Borisov ve beraberindeki heyete 150'şer euro idari para cezası kesildi. Bulgar Başbakan Borisov, heyelanda zarar gören Rila Manastırı'nı ziyareti esnasında beraberindeki heyetle kapalı alanda maske takmadığı bildirildi. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın bu sabah yürürlüğe giren kararnamesiyle kapalı alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

150'ŞER EURO PARA CEZASI KESİLDİ

Karara ilişkin Başbakan Borisov'un manastıra yaptığı ziyarette maske takmadığı anlar eleştirilere neden oldu. Tepkileri dikkate alan Sağlık Bakanlığı tarafından Başbakan Boriso ve heyette yer alan hükümet yetkilerine koronavirüs önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 300?er leva (150 Euro) idari para cezası kesilmesi talimatı verildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 basbakan boriso bulgar basbakan

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