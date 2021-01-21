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Bunama riskine kabuklu yemiş çözümü: Beyinsel işlev bozukluklarında iyileşme sağlıyor
Kırklı yaşlardan itibaren düzenli kabuklu yemiş tüketerek yaşlılıkta bunama riskinin azaltılabileceği belirtildi
Bunama riskine kabuklu yemiş çözümü: Beyinsel işlev bozukluklarında iyileşme sağlıyor
21 Ocak 2021 17:22 - AA
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Singapur Ulusal Üniversitesinde yapılan ve "Age and Ageing" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1993'ten 2016'ya kadar yaklaşık 17 bin kişi takip edilerek diyetlerine ve beslenmelerine bağlı olarak bilişsel işlevleri değerlendirildi.

Araştırmacılar, 40'lı yaşlarından itibaren haftada iki kez veya daha sık kabuklu yemiş yiyenlerin 60’lı yaşlardan sonra hafızayla ilgili sorun yaşama ihtimalinin, ayda bir kereden az yiyenlere kıyasla yüzde 20 daha az olduğunu belirtti.

Araştırmada, haftada bir kez kabuklu yemiş yiyenlerin bile 60 yaşından sonra beyinsel işlev bozukluğuna sahip olma ihtimallerinin yüzde 19 azaldığı tespit edildi.

Bunun fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kabuklu yemişlerin yaşlılık döneminde bunama riskini azaltabildiğini gösteren ilk araştırma olmadığı biliniyor. 2019'da Güney Avustralya Üniversitesi tarafından 55 yaşın üzerinde yaklaşık 5 bin kişiyle yapılan bir araştırmada da günde sadece 10 gram kabuklu yemiş tüketmenin beyinsel işlevleri yüzde 60'a kadar iyileştirebildiği ve bunama riskini azalttığı görülmüştü.

Bunamanın en yaygın erken semptomları hafıza kaybı, konsantre olma sorunları, günlük rutin işleri yerine getirmede zorluk, bir konuşmayı takip etmede veya doğru kelimeyi bulmada zorluk, zaman ve yer konusunda kafa karışıklığı ve ruh halindeki değişiklikler olarak listeleniyor. Bu semptomların genellikle hafif başladığı ve zamanla ağırlaştığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:

singapur ulusal universitesi kabuklu yemis hafiza bunama riski

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