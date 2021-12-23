Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!

MEDİMAGAZİN - Şarkıcı Burak Kut ile 2011 yılında dünyaevine giren Doktor Cansen Yeni Kut sosyal medya hesabından kendisine yapılan çirkin yoruma verdiği yanıt ile konuşuluyor.

Yeni, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."