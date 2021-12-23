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Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Şarkıcı Burak Kut ile evli olan Dr. Cansen Yeni Kut, sosyal medya hesabından gelen "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi" şeklindeki yoruma verdiği yanıtla konuşuluyor.
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
23 Aralık 2021 13:38 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Şarkıcı Burak Kut ile 2011 yılında dünyaevine giren Doktor Cansen Yeni Kut sosyal medya hesabından kendisine yapılan çirkin yoruma verdiği yanıt ile konuşuluyor. 

Yeni, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi: 

"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."

 

 

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cansen yeni burak kut yorum sosyal medya

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People
0
1) Turgay Köse (Tıp doktoru)
23.12.2021 18:04:29
İyi de kadın gayet güzel velev ki olmasa bile kalbi güzel olsun bence bir hasetlik çekememezlik durumu var kimse ciddiye almamalı bu yüzden cevap vermeye de tenezzül etmemeli ......
People
13
2) meral (uzm. dr)
23.12.2021 14:30:06
gayet güzel..
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