Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: Niye çekiyorsunuz, suçlu olan mı var

Olay dün akşam saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşandı.
Hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye girişinde sanıklardan biri gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz. Suçlu olan mı var yoksa" diyerek tepki gösterdi.
Burdur'da hasta yakınları enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesi ile hemşireleri darp etti