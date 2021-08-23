Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli: Niye çekiyorsunuz, suçlu olan mı var

Burdur'da dün akşam devlet hastanesine gelerek hemşire ve güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde şüphelilerden biri gazetecilere "Niye çekiyorsunuz, çok mu merak ediyorsunuz. Suçlu olan mı var yoksa" diyerek tepki gösterdi.

23 Ağustos 2021 18:04 - İHA Ali Kapan