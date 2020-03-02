Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Aile Hekimliğinde muayene olduktan sonra, bugün Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen 18 yaşındaki erkek hasta, tedbir amaçlı olarak enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alınmıştır.
Ateşi 36,5 dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar tedbiren gözetim altında tutulacaktır" denildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA