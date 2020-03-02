Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı
Burdur Valiliği yüksek ateş şikayetiyle sağlık merkezine başvuran 18 yaşında bir vatandaşın tedbir amaçlı gözetim altına alındığını açıkladı
Burdur'da yüksek ateşli bir hasta gözetim altına alındı
02 Mart 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BURDUR  - Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Aile Hekimliğinde muayene olduktan sonra, bugün Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen 18 yaşındaki erkek hasta, tedbir amaçlı olarak enfeksiyon servisi izole odada gözetim altına alınmıştır.

Ateşi 36,5 dereceye düşen ve koronavirüs belirtileri göstermeyen hasta, numune sonuçları gelene kadar tedbiren gözetim altında tutulacaktır" denildi.

Anahtar Kelimeler:

burdur valiligi burdur devlet hastanesi acil servisi enfeksiyon servisi izole odada

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.