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Burnu örtmeyen maskeler Covid-19 yayılımını artırıyor
Araştırmalar, maskenin yalnızca ağız kısmını örterek burnu açıkta bırakmasının Covid-19 hastalığını artırdığını öne sürüyor.
Burnu örtmeyen maskeler Covid-19 yayılımını artırıyor
28 Ağustos 2020 11:15 - MEDİMAGAZİN
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Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre, maskeyi ağız hizasına kadar takan kişilerin SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma ihtimali daha yüksek. Maskenin burnu örtmeyecek şekilde takılması, Covid-19 riskini azaltmaya yardımcı değil. Aksine, risk daha da büyüyor.

Uzmanlar, maskenin hem ağız hem de burun bölgesini kapsaması gerektiğinin sıkça altını çiziyor. New York’taki Long Island Yahudi Hastanesinde acil tıp yardım başkanı olarak görev yapan Dr. Frederick Davis, sadece ağız bölgesini örten maskelerin, yalnızca tek bacağa giyilen pantolon gibi olduğunu söyledi. 

Yeni tip koronavirüs ilk olarak burun hücrelerine dağılıyor
Cell dergisinde yayınlanan Kuzey Karolina Üniversitesinde (UNC) yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün ilk olarak burun boşluğuna nüfuz etme ve orayı enfekte etme eğiliminde olduğu öne sürüldü. UNC’deki araştırma ekibi, virüsü izleyerek solunum yoluna sızdığı yeri haritalandırdığı bir çalışma yayınladı.

Yayınlanan rapor ayrıca, virüsün vücuda giriş yolu olarak ACE2 (anjiyotensin dönüştürücü enzim 2) hücre reseptörlerini etkilediğini ortaya koydu. ACE2 reseptörleri ise burun içi astar dokusunda diğer alt solunum yollarına göre daha yaygın.

Çalışmanın yazarlarından biri, burundaki hücrelerin Covid-19’a karşı daha duyarlı olduğunu ve maskeyi takarken burnu da örtmenin bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti. UNC Tıp Fakültesinde görev yapan uzmanlarsa, virüsün burun hücrelerinde enfekte olmasının kısa zamanda milyonlarca virüs üretmeye sebep olabileceğini söyledi.

Çalışmanın dışından olan Dr. Fred Davis de, maskenin hem ağzı hem de burnu örtmesinin yayılımı azaltmada etkili olduğunu söyledi. Davis ayrıca, bilhassa temas halindeyken maske takmanın zorunlu olduğunu dile getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus sars-cov-2 covid-19 covid-19 riski burun hucreleri

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