Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birincisi
Bursa İl Sağlık Müdürü Akan "Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak birinciliğini korumaktadır." dedi
Bursa bölgesi organ bağışında Türkiye birincisi
05 Kasım 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır." dedi.

Akan, Bursa Şehir Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Bölge Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, organ bağışı konusunda farkındalık sağlanması, organ bağışı oranlarının istenilen düzeye getirilmesi ve organ bağışı hakkında doğru bilgileri halka sunabilmek için çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Organ yetmezliğinin önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna işaret eden Akan, "On binlerce hasta, kendilerine bağışlanacak organla yeniden sağlıklı bir hayata dönebilmenin hayalini kurarken, diğer taraftan yoğun bakım ünitelerinde tüm tedavi seçenekleri denenmiş olmasına rağmen binlerce kişi, beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmektedir." diye konuştu.

Akan, 2010'da başlatılan organ bağışı seferberliğinin başarı getirdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yüz akı ve gururu olmaya devam eden Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır. Pmp değeri ile birçok Avrupa ülkesini geride bırakan Bursa bölgesi, organ bağışında aile izni onayıyla da fark oluşturmaktadır."

Organ bağışı farkındalığı için yapılan çalışmaları anlatan Akan, şöyle devam etti:

"Bölge olarak, 2011'de 4,6 pmp ile Antalya, İzmir ve Ankara'nın ardından dördüncü sırada bulunan Bursa bölgesi, 2012'de 8,8 pmp ile Türkiye birincisi oldu. Bu noktadan sonra bölge olarak Avrupa ortalamasını hedefledik ve 2014'te 10,5 pmp değeri ile Türkiye'de ulaşılan en yüksek rakamına çıktık. Nihayet 2015'te tam bir Türkiye rekoru kırılarak, 15 pmp değerine ulaşıldı ki bu, bir Avrupa ortalamasıdır. Bursa bölgesi, 2016'da kendi rekorunu kırarak, 22 pmp ile Avrupa'nın birçok bölgesini geride bıraktı. İsveç, Hollanda, Almanya, Avusturalya, Danimarka, Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Bölge olarak 2019'un da birincisi durumundayız. Bu çok önemli bir başarı."

Akan, bölgedeki nakil merkezlerinin sayısını artırmayı ve nakil yapan merkez olabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Sıraya girdikten 2,5 ay sonra uygun organ bulundu"

Yaklaşık 9 ay önce karaciğer nakli olan 53 yaşındaki Bülent Özoğlu da 2018'de Hepatit B kaynaklı siroz ve devamında karaciğer kanserine yakalandığını aktardı.

Bunun üzerine Bursa Uludağ Üniversitesinin organ nakli merkezine başvurduğunu ve nakil listesine girdiğini ifade eden Özoğlu, "Gelecek mutlu haberi beklemeye başladım. Bu süreçte çok yoğun duygu fırtınaları yaşanıyor. Korku, endişe, mutluluk gibi karışık duygular. Birçok kez eşime 'Bana bir şey olursa' diye başlayan cümleler kurdum." dedi.

Yıllarca nakil sırası bekleyen ve nakil olamadan hayatını kaybedenleri düşündükçe ne kadar şanslı olduğunu anladığını vurgulayan Özoğlu, "Sıraya girdikten 2,5 ay sonra uygun organ bulundu ve başarılı bir ameliyatla nakil gerçekleşti. Sağlığıma kavuştum ve 3 ay sonra işime devam edebildim." ifadesini kullandı.

Özoğlu, sağlıklı olduğu günlerde bağışçı olmadığına dikkati çekerek, "Bana emanet edilen organa zararlı olabilecek her şeyden uzak duruyorum. Çevreme, arkadaşlarıma kendimi örnek göstererek, bağışçı olmaları ve etrafındakileri bağışçı olmaları konusunda teşvik etmeleri için çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Böbrek nakli olan Suzan Yılmaz da nakilden sonra hayata tutunduğunu, şimdi bir çocuk sahibi olmanın tek hayali olduğunu anlattı.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 65 yaşındaki Recep Mutlu da yaşadığı süreci çevresindekilere anlattığını ve herkesi organ bağışı için teşvik ettiğini vurguladı.

Daha sonra Bursa Valisi Yakup Canbolat tarafından organ nakli koordinatörlerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantıya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce il sağlık müdürleri ile sağlık kurumu çalışanları katıldı.

Anahtar Kelimeler:

organ bagisi haftasi bursa il saglik mudurlugu ozcan akan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Emine Alp Meşe Dominick Chilcott Endonezya Sağlık Bakanlığı dang humması adli tıp bilirkişi doktor hekim YESAV Sağlıkta Yenileşim Ödülleri sağlıklı beslenme ıspanak Organ Bağışı Haftası Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Özcan Akan sağlıklı beslenme Osman Abbasoğlu yangın hastane Siirt Devlet Hastanesi rahim ağzı kanseri Hüsnü Görgen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü diploma kiralama doktor tıp fakültesi eczacılık diş doktoru FETÖ doktor göçmen sağlığı Emine Alp Meşe Sağlık Bakan Yardımcısı Konya Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İrem Demirtaş ıspanak SAğlık Bakanı DRX Türkiye Klinikleri hekim doktor veteriner hekim Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği meme kanseri Ulusal Kanser Enstitüsü meme kanser Sağlık Bakanlığı bağırsak kanseri bakteri Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü ıspanak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü doktor hekim whatsapp organ nakli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.