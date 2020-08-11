Bursa Şehir Hastanesi 1,5 milyon kişiye poliklinik hizmeti sundu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hasta kabulüne geçen yıl 16 Temmuz'da başlayan, resmi açılışı aynı sene 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi, hizmetteki ilk yılını tamamladı.

Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde 6 hastaneyi içinde barındıracak şekilde inşa edilen Şehir Hastanesi, nitelikli sağlık hizmetleri ile öne çıkarken, başta kent halkı olmak üzere Güney Marmara ve Türkiye'nin birçok ilinden gelen hastalara şifa oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Şehir Hastanesinde bir yılda 1 milyon 461 bin 717 kişiye poliklinik hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Poliklinik hizmetlerinin 353 bin 708'inin ise acil poliklinikte verildiğini ifade eden Kaşıkcı, şu bilgileri verdi:

"Hastanemizde 71 bin 201 vatandaşımıza yataklı tedavi hizmeti sunuldu. Bu sayının 8 bin 801'i yoğun bakımda tedavi gördü. Bir yıllık süreçte 30 bin 715 ameliyat yapılırken, 7 bin 957 doğum gerçekleştirildi. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi dahil olmak üzere 19 bin 871 onkoloji işlemi gerçekleştirildi. Diğer birçok hastanede yapılamayan özellikli ameliyatlar Bursa Şehir Hastanesinde başarıyla gerçekleştiriliyor. Beyin tümörleri ameliyatları, laparoskopik mide-bağırsak kanseri ameliyatları ve laparoskopik obezite ameliyatları alanında deneyimli uzman hekimlerimiz sayesinde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca skolyoz ameliyatı ve gözde vitrektomi ameliyatı gibi özellikli ameliyatlarda yapılmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana 551 özellikli ameliyat gerçekleştirildi."

Yanık merkezi ülkeye hizmet ediyor

Hastane bünyesinde bulunan Yanık Merkezi'nin özellikli tedavi gerektiren yanık vakalarında kentin büyük ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Kaşıkcı, merkezde yalnızca Bursa ve bölgedeki yanık vakalarına değil, Türkiye genelindeki vakalara tedavi verildiğinin altını çizdi.

Bir yanık ünitelerine 1420 başvuru yapıldığını ve bunların 409'unun yatarak tedavi gördüğünü belirten Kaşıkcı, "Sanayi şehri olan ilimizde, iş kazalarından ya da diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek yanık vakaları, başka illere sevk olmadan tam teşekküllü yanık merkezimizde tedavi ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaşıkcı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde ise birçok alanda hizmet verildiğini anımsatarak, Bursa Şehir Hastanesinin pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon tedavisinin donanımlı bir kardiyopulmoner ünitede, uzman ekip ile uygulandığı Bursa ve Güney Marmara illerinde yapıldığı tek kamu hastanesi olduğunu vurguladı.

Lenfödem hastalığı için rehabilitasyon uygulaması özel manuel masajın uzman fizyoterapist ve hekim takipleriyle yapıldığına dikkati çeken Kaşıkcı, şunları kaydetti: