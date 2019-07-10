SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa Şehir Hastanesine taşınacak hastaneler belli oldu!
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan ve yapımı tamamlanarak hizmete hazır hale getirilen bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesinde hasta kabulüne 16 Temmuz'da başlanacak.
Bursa Şehir Hastanesine taşınacak hastaneler belli oldu!
10 Temmuz 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile diğer yetkililer, hastanede yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Canbolat, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki hastanenin konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısında, Bursa'ya 5 yıldızlı otel konforunda bir hastane kazandırıldığını söyledi.

6 hastaneden oluşan Bursa Şehir Hastanesi’nde sona gelindi 

Şehir Hastanesinin ülkeye ve Bursa'ya hayırlı olmasını dileyen Canbolat, "Devletimiz, hükümetimiz gerçekten 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneyi vatandaşımızın hizmetine sunuyor. Ben de Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu hastanenin kentimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da bu sağlık kompleksinde bütün detayların düşünüldüğünü ifade etti.

En fazla merak edilen konulardan birinin, hastaneye ulaşım olduğunu dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle otobüs seferleriyle ilgili çalışmamızı yaptık. Demirtaş, BursaRay Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi İstasyonu merkezli otobüs seferlerimizi cuma günü başlatıyoruz. Metro seferleriyle eş güdümlü olacağı için 7-7,5 dakikada bir sefer yapılmış olacak. Bu ulaşımın ilk etabı. İkinci etapta da Bülent Ecevit Bulvarı'nın hastaneye kadar ulaşması var. Burada yaklaşık 20-25 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması gerekli. Üçüncü aşama ise raylı sistemin hastaneye kadar uzatılması. Emek hattının yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılması. Bu da 1,5-2 yıllık bir süreç alacak. Halkımızın, şehir hastanesine ulaşımının sorunsuz sağlanması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz."

"Şehir içindeki hastanelerin kapatılacağı" iddiası

İl Sağlık Müdürü Akan ise yaptığı sunumda Bursa Şehir Hastanesinin donanım ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi.

Şehir içindeki hastanelerin kapatılacağı iddiasına değinen Akan, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için haklarında riskli yapı raporu bulunan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesinin taşınacağını aktardı.

Akan, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile Muradiye Devlet Hastanesinin yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı butik bir hastane şeklinde hizmete devam edeceğini anlattı.

Kapatılacak hastanelerdeki yatak sayısının 773 olduğunu, buna rağmen Şehir Hastanesi ile toplam 365 yatak sayısı ve 109 yoğun bakım yatak sayısı artışı olacağını vurgulayan Akan, Bursa'daki devlet hastanelerinde yatak sayısının 5 bin 797'ye, özel hastanelerle de bu sayının 7 binin üzerine çıktığını belirtti.

Hasta kabulüne 16 Temmuz'da başlanacak

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlayacak.

Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor.

403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak.
 

Anahtar Kelimeler:

bursa sehir hastanesi sehir hastaneleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık-Sen Semih Durmuş ambulans dijital hastane seviye 6 HIMSS Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çağdaş Basat biyokompozit vida DRx Türker kılıç beyin araştırmaları turkiye klinikleri tv açlık hormonu ghrelin Güney California Üniversitesi Bursa şehir hastanesi şehir hastaneleri antibiyotik martı Perth Murdoch Üniversitesi sağlıkta şiddet Mustafa Demirçak acil servis sağlıkta şiddet Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Uyku apnesi sadık ardıç sağlıkta şiddet sağlık personeli Bodrum Devlet Hastanesi sağlık bakanlığı çalışan sağlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Jandarma Genel Komutanlığı TÜSAD Arzu Mirici solunum hastalıkları 11. kalkınma planı Fuat Oktay TBMM
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.