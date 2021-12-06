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Bursa'da 6 kişinin yaralandığı kazada radyoloji uzmanı hayatını kaybetti
Bursa'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatını kaybetti.
Bursa'da 6 kişinin yaralandığı kazada radyoloji uzmanı hayatını kaybetti
06 Aralık 2021 09:38 - İHA Salih Bilal Aslan
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Olay, dün saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Kestel'in Ümitalan kavşağında meydana geldi. Muhammed Hıdır Dokumacı (41) yönetimindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AFK 248 plakalı mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

 

 

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve yolculardan Emine Gaye D. (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) yaralandı. Araçta sıkışan yaralıları 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri çıkardı. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılardan 5'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 2'si de İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dilek Şen Dokumacı’nın ölümü sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Başhekimliği başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaçan kamyon sürücüsünü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

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People
6
1) öğr üyesi (doktor)
06.12.2021 17:12:30
Çok halim selim bir insandı. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabır versin
People
3
2) Nurşen Toprak (Doktor )
06.12.2021 14:10:57
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
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