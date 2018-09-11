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Bursa'da Aile Sağlığı Merkezlerinde check-up dönemi başladı
Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan:"Bu uygulama ile önce belirlenen protokollere göre risk durumlarının tespiti ve erken dönemde müdahale ile ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır"
Bursa'da Aile Sağlığı Merkezlerinde check-up dönemi başladı
11 Eylül 2018 - AA
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Bursa'da aile hekimlikleri, vatandaşlara ücretsiz check-up uygulaması yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında aile hekimliği sisteminde yeni bir uygulama daha hayata geçirildi.

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alan vatandaşlara, diyabet, kolesterol, karaciğer-böbrek fonksiyonları, kronik hastalıklar, kan sayımı, tansiyon ölçümleri, kanser taramaları, EKG gibi tetkikler aile hekimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Eylül ayı itibarıyla Bursa'da da hayata geçirilen uygulamayla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemini vurguladı.

Akan, uygulamayla risk durumlarının tespiti ve erken dönemde müdahaleyi hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2010 yılından beri uygulanmakta olan aile hekimliği sistemiyle bireylerin yalnızca bir hastalık çerçevesinde değil, sağlık açısından ortaya çıkabilecek riskler, mevcut sağlık şartları, psiko-sosyal çevre ve kronik sağlık sorunlarıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi sağlandı. Her geçen yılla birlikte geliştirilen aile hekimliğinde bakanlığımız son olarak check-up hizmetini uygulamaya geçirdi. Bu uygulama ile önce belirlenen protokollere göre risk durumlarının tespiti ve erken dönemde müdahale ile ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır."

Check-up uygulaması için vatandaşların MHRS'den randevu alması gerektiğini aktaran Akan, "18 yaş altı kişilere bebek, çocuk ve ergen izlem protokollerine göre uygulama yapılacaktır. 18 yaş üzeri yetişkinlereyse, belirlenen kriterler doğrultusunda sigara kullanımı sorgulaması, ağırlık, boy, bel çevresi ve kan basıncı ölçümüyle kan tahlilleri ve kanser tarama programlarına göre gerekli muayene ve tetkikler yapılacaktır. Tetkiklerin belirtilen sıklıklarda yapıldığı tespit edildiği takdirde tekrarı yapılmayacak, ayrıca check-up uygulamasıyla taranmakta olan hastalıklara ait önceden tanı almış kişiler tarama programından çıkarılarak takip programına alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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