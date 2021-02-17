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Bursa'da asistan doktor kendi kendine anestezi yaparak ölüm uykusuna yattı: 6 sayfalık not bıraktı!
Bursa'da 15 saattir kayıp olan ve Uludağ'da aranan kalp cerrahının cesedi karla kaplı halde ormanlık alanda bulundu. Arama kurtarma ekiplerinin bulduğu cesedin yanındaki ağaçta takılı serumun kayıp doktorun damar yolunda takılı oluşu herkesi şok etti
Bursa'da asistan doktor kendi kendine anestezi yaparak ölüm uykusuna yattı: 6 sayfalık not bıraktı!
17 Şubat 2021 12:10 - İHA
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Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Saat 11:00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a ait otomobil Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

Kendi kendine anestezi

Arama kurtarma ekiplerinin eksi 10 derecede yürüttüğü yaklaşık 2 saat süren aramalar neticesinde genç doktorun cesedi otomobilini park ettiği yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde ormanlık alanda bir ağacın dibinde karla kaplı halde bulundu. Olay yerinde cesedi bulan arama kurtarma ekipleri ağaca takılı halde bulunan serumun bir ucunun da Mustafa Yalçın'ın damar yoluna takılı olduğunu görünce şok oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrolünün ardından Yalçın'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

6 sayfalık not bıraktı

Öte yandan jandarma ekipleri Mustafa Yalçın'ın yol kenarında park edip bıraktığı lüks otomobilinde yaptıkları incelemede Yalçın tarafından yazıldığı tahmin edilen 6 sayfalık not buldu. Notta, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da böyle bir şey yaşayacağını hiç tahmin etmediği, kız arkadaşının da kendisi ile aynı serviste görev yaptığı, kız arkadaşı ile birlikte baskı gördüğü bazı kişilere özel notlar yazdığı belirtildi.

Nasıl bir yol izlediğini de yazmış

35 yaşındaki kalp damar cerrahı Mustafa Yalçın'ın bıraktığı 6 sayfalık mektupta nasıl bir yol izleyerek kendisini öldürdüğünü de detaylı bir şekilde yazdığı belirtildi. Yalçın'ın anestezide kullanılan bayıltıcı narkoz ile kas gevşeltici ve bir miktar potasyumu damar yolu ile kendisine uygulayıp karların üzerinde ölüm uykusuna yattığı ortaya çıktı. Genç doktorun bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu antideprasan ilaçları kullandığı öğrenildi.

Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

4  yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmiş

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Yalçın'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:

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People
14
1) ismail yetenek (dr)
17.02.2021 17:02:03
Allah rahmet etsin
People
48
2) Betül (DR )
17.02.2021 16:35:18
Öyle acı ki, ne söylense boş, 35 yaşında bir asistan...
İnsanlar o yaşlarda ne mevkilere geliyor hayatını belli bir standarda koyuyor, kıymetli kardeşim kalp damar gibi çileli bir bölümde kimbilir ne zor şartlarda nelerle mücadele etmeye çalışıyordu da gücü yetmedi
Hiç bir hekim arkadaşım üzülsün istemem çünkü her biri çok kıymetli ama bile isteye acımasızca yapılan mobingler ile bu acı olay olmuşsa bence yapanları ifşa etmek gerekir yaptıklarını herkese bağırmak gerekir
Başka bir ceza almaz zaten
People
46
3) DR BERT (TABİP)
17.02.2021 13:34:18
haberdeki lüks araç vurgusunun sebebi nedir sn medimagazin.
People
28
4) b.h. (dr.)
17.02.2021 12:54:44
Mobbing varsa acilen araştırılıp sorumlular cezalandırılmalı
People
14
5) bir vatandaş (kapıcı)
17.02.2021 12:54:22
Allah taksiratını affetsin. Kimbilir önünden geçtiği kaç kişi aracına ve gençliğine bakıp ne şanslı ve mutlu insan demiştir.
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