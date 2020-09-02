Bursa'da Covid-19 depremi... 29 hekim istifa etti!

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, COVID-19 ile mücadele sürecini değerlendirdi. Hekimler ve sağlık çalışanlarının, kötü çalışma şartları nedeniyle tükenme noktasına geldiğini belirten Türkkan, “Sadece Bursa’da son 3 ay içinde 29 hekim kamudan istifa etti. Bizim kayıtlarımıza göre, bu arkadaşlarımızdan 21’i özel sektöre geçerken,4‘ü muayenehane açtı, 4 meslektaşımız ise emekliliği seçti” dedi.

Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı

“Biz pandeminin başından bu yana kamuoyuna herhangi bir sayı, veri açıklamadık” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Türkkan, bunun nedenini ise şöyle açıkladı: “Biz bu sayıları açıklamadık, çünkü elimizde somut bir kanıt yok. Meslektaşlarımızdan duyduklarımız var ki onlar da vaka sayılarının söylenenden çok daha fazla olduğu yönünde. Bazı hastanelerde yatacak yer kalmadı, pozitif çıkan hasta sayısının ise çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. İl Pandemi Kurulu’nda yer almak istediğimizi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettik, cevap bile vermediler.” Başkan Türkkan şöyle devam etti: “Bursa her ne kadar Türkiye’nin 4’üncü büyük kenti, en çok ihracat gerçekleştiren, ekonomik olarak güçlü illerinden birisi olmasına rağmen, sağlık alanında buna paralel bir durum yok.”

Süreci yönetmesi gereken kamudur

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak kırgın olduklarını sözlerine ekleyen Alpaslan Türkkan, salgınla mücadelede yükün halka ve sağlık çalışanlarına yüklendiğini belirterek, “Süreci yönetmesi gereken kamudur. Kuralları ve önlemleri uygulaması gerekenler, bunları yapmayıp her şeyi halktan ve sağlık çalışanlarından bekleyemezler. Defalarca söyledik, daha sağlık çalışanlarını koruyamayanlar, halkı hiç koruyamazlar. Öncelikle sağlık çalışanlarının, hekimlerin çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Yeni normal diye lanse edilen dönemin, eski normalden çok da bir farkı yok. Bu yüzden de vaka sayıları artıyor, artmaya da devam edecektir” diye konuştu.