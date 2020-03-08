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Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı
Bursa'da, hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan E.O. (68),kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı
Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı
08 Mart 2020 -
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Bursa'da, hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan şüpheli, kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Bursa Şehir Hastanesine giden E.O. (68),yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O evine gönderildi.

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden E.O, hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.O'yu kişilerin huzur ve sükununu bozma ve halkı galeyana getirmekten Mudanya'daki evinde gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin İtalya'ya hiç gitmediği, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddiaları da araştırılıyor.

Anahtar Kelimeler:

bursa sehir hastanesi koronavirus

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