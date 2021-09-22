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Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi
22 Eylül 2021 10:44 - İHA
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İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli doktor bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı.

Ameliyat için hastasından 15 bin TL istediği iddia edilen doktor suçlamaları reddetti

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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People
4
1) RECAİİ (DR)
22.09.2021 15:33:39
doktorun bu işe tenezzül etmesi yanlıs
hastanın doktora tuzak kurması ayrı yanlış
tutuklu yargılanma ayrı yanlış
yargının hızı gözümüzü yasarttı.
People
13
2) Mehmet demirci (Dr)
22.09.2021 15:13:51
Millet tecavüz eder adam yaralar hırsızlık yapar ama adli kontrol şartıyla serbest bırakılır sıra doktora geldimi hemen atın içeri başka da birşey demiyorum
People
11
3) Dr (Dr)
22.09.2021 15:12:51
Hasta olarak hamile doktorun karnını tekmeleseydi, başına silah dayasaydi, en korkunç küfürleri edip yaralasaydi tutuklanmazdi
People
10
4) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
22.09.2021 14:40:31
Geçen gün bir haber vardı ; adam 170 suçtan sabıkalı dışarda geziyor , yeri yurdu belli doktor tutuklu yargılanıyor....
People
4
5) ayt12 (Uzm.)
22.09.2021 14:01:54
Be güzel kardeşim, kamuda çalışıyorsun. Böyle işlere niye giriyorsun ? Değdi mi şimdi, ailene ve sana yazık değil mi ? Bu kadar emek ve çabayı bir çırpıda çöpe atıyorsun. Ne denilebilir ki, Allah kurtarsın.
People
8
6) Neriman (Tek)
22.09.2021 13:40:22
Böyle sisteme ne diyeyim ben. Şu an piyasada neredeyse kamuda çalışanların 1/3’i uzmanıydı, hocasıydı asistanını alıp özelde ameliyat yapıyorlar. Şikayet edilenlere bile bir şey olmuyor üstüne bir de kadro verilip ödüllendiriliyor. Canının istediğine geç istemediğine dur diyen bir sistem. Başhekiminden, rektörüne kadar herkes şu an bu duruma göz yumuyor. Neyin tuzağı bu? Ayrıca neden hapis? Bu şekilde daha önce de yakalananlar oldu hiçbir şey olmadı. Bu cezalar kime göre neye göre veriliyor? Ortadoğu adaleti işte bu! Yazık!
People
2
7) hasan (dr)
22.09.2021 12:49:56
Günümüzde tüm özel hastanelerde kalp ameliyatları ücretsiz yapılıyor. Hatta hasta yakınlarının ihtiyaçlarını bile karşılayan hastanelerin olduğunu bile duyuyoruz. Üstelik üniversite hastanelerinde sembolik bir para yatırarak özel ameliyat bile olunabiliyor. Hasta yakınının derdini unutup hekime para verdiğini ispat etmeye kalkması bana biraz garip geldi. Şüphesiz yargının olayı derinlemesine araştırması sonucu bir karara varılabilir.
People
5
8) dr (dr)
22.09.2021 11:54:28
tutuklanmadan da yargı aşaması beklenebilirdi.
People
6
9) se (uzm dr)
22.09.2021 11:46:58
Tutuklamadan da yargılanabilirdi, geçmiş olsun.
People
21
10) Mr.Cogh (Baalı)
22.09.2021 10:54:56
doktora tuzak kuran kişiyi ben asla ameliyat etmem
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