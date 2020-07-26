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Bursa'da ikinci tıp fakültesi kurulması için ilk adım atıldı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bursa'da ikinci tıp fakültesi kurulması çalışmaları kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'yı ziyaret etti.
Bursa'da ikinci tıp fakültesi kurulması için ilk adım atıldı
26 Temmuz 2020 22:52 -
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BURSA-İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi statüsüne dönüştürülen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi için ilk adım atıldı.

Bu kapsamda Prof. Dr. Erdöl, İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'ya ziyarette bulundu. İkili daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret ederek, kurumlar arası iş birliği ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kaşıkcı, Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile hem Bursa’daki mevcut durum hem yeni açılacak ikinci tıp fakültesinin kuruluş çalışmaları hem de hastanenin öğretim üyesi ihtiyacı hakkında istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Kaşıkcı, yeni fakülte için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

bursa tip fakultesi yuksek ihtisas egitim ve arastirma hastanesi

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