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Bursa'da intihar eden genç doktorun ölümü tüm detaylarıyla birlikte savcılık araştırmasında
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın intiharı üzerine araştırmalar devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz, "Dr. Mustafa Yalçın'ın kaybı tüm detaylarıyla savcılık ile araştırılmaktadır." bilgisini paylaştı
Bursa'da intihar eden genç doktorun ölümü tüm detaylarıyla birlikte savcılık araştırmasında
18 Şubat 2021 14:27 -
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın intiharı sağlık camiasında ses getirdi.

Kendi kendine anestezi uygulayarak intihar eden genç doktorun ölümünün ardından incelemeler sürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz, konuyla ilgili savcılık tarafından araştırmaların devam ettiğini bildirdi. 

Bursa'da asistan doktor kendi kendine anestezi yaparak ölüm uykusuna yattı: 6 sayfalık not bıraktı!

Rektör Prof.Dr. Kılavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Kurumumuz için gelecek vadeden çalışma arkadaşımız Dr. Mustafa Yalçın'ın kaybı tüm detaylarıyla savcılık ile araştırılmaktadır. Üniversite olarak da süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

Anahtar Kelimeler:

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