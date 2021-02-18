Bursa'da intihar eden genç doktorun ölümü tüm detaylarıyla birlikte savcılık araştırmasında

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın intiharı sağlık camiasında ses getirdi.

Kendi kendine anestezi uygulayarak intihar eden genç doktorun ölümünün ardından incelemeler sürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Kılavuz, konuyla ilgili savcılık tarafından araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Bursa'da asistan doktor kendi kendine anestezi yaparak ölüm uykusuna yattı: 6 sayfalık not bıraktı!

Rektör Prof.Dr. Kılavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: