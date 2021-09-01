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Bursa'da kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma
Bursa Şehir Hastanesi'nin bahçesinde otururken fenalaşan kalp hastası Güllü Gülfidan (66), hayatını kaybetti. Yakınları, hastanedeki görevlilerin, yardım çağrılarını geri çevirip ambulansı aramalarını söylediklerini iddia etti. Gülfidan’ın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yakınlarının başvurusu üzerine hem hastanenin acil servisinden hem de 112 Acil ambulansının hastanın bulunduğu bölgeye yönlendirildiğini belirtti.
Bursa'da kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma
01 Eylül 2021 11:59 - DHA
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Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı bulunan Güllü Gülfidan, muayane için geldiği hastane bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Yere düşen Gülfidan için yakınları hastaneye giderek doktorlardan yardım istedi. 112 Acil’e yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gülfidan’a kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan Gülfidan, yaklaşık 400 metre uzaklıktaki aynı hastanenin acil servisine götürüldü. Güllü Gülfidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gülfidan’ın olay yerindeki yakınları hastanedeki doktorların bahçeye çıkarak, yardım etmediklerini öne sürdü. Sağlık ekibinin Gülfidan’a müdahalesi ve hastane bahçesinde toplanan kalabalığın tepkisi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sağlık Müdürlüğü​ açıklama yaptı

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Yetkililer, “Hastanın yakınlarının başvurusu üzerine hem hastanenin acil servisinden bir ekibin, hem de 112 ambulansının olay yerine yönlendirildiğini, ihbardan 11 dakika sonra da ambulansın hastaya ulaştığını söyledi.

 

 

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