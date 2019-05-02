Bursa'da kızamık alarmı: İkinci karantina uygulaması başladı

Dezenfekte çalışmalarının devam ettiği aile sağlığı merkezinin Perşembe gününe kadar kapatıldığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan 3. Nolu Aile Sağlığı Merkezi kızamık vakası nedeniyle karantinaya alındı.

İnegöl'ün Sesi İnternet sitesinde yer alan habere göre; sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine getirilen küçük çocukta kızamık vakası görülmesi nedeniyle aile sağlığı merkezi boşatıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde bulaşıcı hastalık sebebiyle bakanlıktan alınan izinle aile sağlığı merkezi karantina altına alındı. Aile sağlığı merkezinde yapılacak olan dezenfekte çalışmalarının ardından yarın tekrar hasta kabülüne başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan tedavi için aile sağlığı merkezine gelen vatandaşlar kapıların kapalı olduğunu ve uyarı yazısını gördükten sonra tedavi olamadan geri evlerine döndüler.

İnegöl’de son dönemde artan kızamık vakaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi’nde kırmızı alarm verilmiş hastaneye getirilen 22 yaşındaki genç kız karantinaya alınmıştı.