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Bursa'da kızamık alarmı: İkinci karantina uygulaması başladı
İnegöl 3. Nolu sağlık ocağında kızamık alarmı verildi.Sabah saatlerinde gelen bir hastada kızamık vakası görülmesi üzerine bakanlığın izni ile aile sağlığı merkezi karantina altına alındı
Bursa'da kızamık alarmı: İkinci karantina uygulaması başladı
02 Mayıs 2019 - İnegölün Sesi
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Dezenfekte çalışmalarının devam ettiği aile sağlığı merkezinin Perşembe gününe kadar kapatıldığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan 3. Nolu Aile Sağlığı Merkezi kızamık vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Aşı karşıtı hareketlerin korkunç sonucu: Kızamık vakaları yüzde 300 arttı 

İnegöl'ün Sesi İnternet sitesinde yer alan habere göre; sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine getirilen küçük çocukta kızamık vakası görülmesi nedeniyle aile sağlığı merkezi boşatıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde bulaşıcı hastalık sebebiyle bakanlıktan alınan izinle aile sağlığı merkezi karantina altına alındı. Aile sağlığı merkezinde yapılacak olan dezenfekte çalışmalarının ardından yarın tekrar hasta kabülüne başlanacağı öğrenildi.

Öte yandan tedavi için aile sağlığı merkezine gelen vatandaşlar kapıların kapalı olduğunu ve uyarı yazısını gördükten sonra tedavi olamadan geri evlerine döndüler.

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İnegöl’de son dönemde artan kızamık vakaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi’nde kırmızı alarm verilmiş hastaneye getirilen 22 yaşındaki genç kız karantinaya alınmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kizamik salgini asi karsitligi

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