Bursa'da kızamık virüsü alarmı: Yoğun bakım karantinaya alındı

İnegöl'ün Huzur Mahallesi'nde Zeynep T., halsizlik nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kızamık virüsü tespit edilen Zeynep T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Zeynep T., burada tek kişilik yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesi de karantinaya alındı. Hastanede görevli sağlık çalışanlarının da virüse karşı eldiven ve maske taktığı belirtildi.
Öte yandan, Zeynep T.'nin ailesinin de önlem amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.
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