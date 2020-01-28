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Bursa'da şap karantinası
Bursa’daki besi çiftliğinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatılırken, hayvan pazarı da geçici olarak kapatıldı
Bursa'da şap karantinası
28 Ocak 2020 - İHA
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BURSA- İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci’den alınan bilgiye göre, 10 kilometrekarelik karantina bölgesindeki hayvanların aşıları yapılacak ve karantina 21 gün sürecek.

Besi çiftliklerinde bulunan hayvanların şap aşılarının düzenli olarak yapıldığı bildirilirken, ilçenin geçiş güzergahında bulunması ve sevkıyatların yoğun şekilde olmasından kaynaklanabileceği bildirildi.

İlçenin Atariye, Dere, Fevzidede, Hamzabey, Lalaşahin, Orta, Yenidere, Züferbey ve Ovaazatlı olmak üzere 9 mahallesine koruma kararı alınırken, Aliseydi, Aralık, Ayaz, Behram, Çördük, Demirdere, Demireli, Derecik, Doğancı, Garipçetekke, Güllüce, Hamidiye, Hisaraltı, İlyasçılar, İncilipınar, Kadirçeşme, Kapaklıoluk, Karaoğlan, Kayabaşı, Keltaş, Kumkadı, Lütfiye, Atatürk, Selimiye, Şevketiye,Vıraca, Orhaniye, Ormankadı, Tatkavaklı, Tepecik, Üçbeyli, Yalıntaş, Yamanlı ve Yeşilova ile birlikte toplam 35 mahalleye de gözetim kararı çıktı.

Öte yandan karantina bölgesinde bulunan 3 adet mezbahada kesimlerin devam edeceği öğrenilirken ilçenin hayvan pazarı da geçici süreliğine kapalı tutulacak.

Anahtar Kelimeler:

bursa karantina sap

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