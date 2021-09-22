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Bursa'da tutuklanan doktor: 29 yıllık hekimim, hiçbir hastamdan para almadım
Bursa'da, ameliyat olacak hastasından 15 bin lira aldığı iddiasıyla tutuklanan doktor, savcılıkta verdiği ifadede, "29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım" dediği öğrenildi.
Bursa'da tutuklanan doktor: 29 yıllık hekimim, hiçbir hastamdan para almadım
22 Eylül 2021 15:45 - DHA Halil ÖZÇOBAN
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Bursa Cumhuriyet Savcılığı, bir hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, paraların seri numarasını aldı.

Hastasından ameliyat için 15 bin TL istediği iddia edilen doktora gözaltı

 

Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusu sonrasında 'İrtikap' suçundan adliyeye sevk edilen cerrah çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

 

Kalp ve Damar Cerrahı, savcılıkta verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamayı  kabul etmeyip, "Ben 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Ameliyat için hastasından 15 bin TL istediği iddia edilen doktor suçlamaları reddetti

 

 

Anahtar Kelimeler:

bursa ameliyat bicak parasi kalp ve damar cerrahi

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