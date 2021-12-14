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Bursa'daki trafik kazasında ölen radyoloji uzmanının eşi de hayatını kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın eşi Muhammed Hıdır Dokumacı da yaşamını yitirdi.
Bursa'daki trafik kazasında ölen radyoloji uzmanının eşi de hayatını kaybetti
14 Aralık 2021 10:00 - AA Elif Özlem Çelikler
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Bursa-Ankara kara yolunda 5 Aralık'ta meydana gelen kazada, eşi radyoloji uzmanı Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'yı (38) kaybeden Muhammed Hıdır Dokumacı (41), Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa'da 6 kişinin yaralandığı kazada radyoloji uzmanı hayatını kaybetti

Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ümitalan mevkisinde Muhammed Hıdır Dokumacı idaresindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, 16 AFK 248 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kazada, Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Dilek Şen Dokumacı kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirmiş, eşi Muhammed Hıdır Dokumacı, oğlu Talha Dokumacı (14), görümcesi Nesrin Ceylan (30), Emine Gaye (16), Elif (60) ve Muhammed Samet Doğan (17) ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

 

 

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